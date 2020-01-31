Казанцев объяснил цели визита Помпео в Узбекистан

Директор Аналитического центра МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев считает, что руководитель Госдепа США Майкл Помпео намерен усилить многовекторность американской внешней политики и укрепить позиции своей страны в Центральной Азии.

Госсекретарь США Майкл Помпео 30 января прилетел в Украину, 1 февраля он прибудет в Беларусь, после чего посетит Казахстан и Узбекистан.

Визит в Ташкент запланирован на 2-3 февраля. Ожидается, что Помпео будет принят президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

Сам руководитель Госдепартамента США бывает в Центральной Азии нечасто, отметил доктор политических наук Андрей Казанцев. По его мнению, визит Помпео связан с двумя обстоятельствами.

"Во-первых, готовится вывод американских войск из Афганистана, идут переговоры с талибами. Узбекистан играет очень активную роль в мирном урегулировании в ИРА. Во-вторых, США заинтересованы в укреплении своих позиций в противостоянии России и Китаю, которые играют важную роль в политике и экономике стран Центральной Азии", — сказал Казанцев.

При этом он отметил, что Соединенные Штаты не пытаются сделать Узбекистан и Казахстан союзниками, поскольку прекрасно понимают, что степень их партнерства с Россией и Китаем — гораздо выше. Более того, эксперт выразил уверенность в том, что ни Казахстан, ни Узбекистан, пусть даже он сейчас нуждается в западных инвестициях, не выступят против России или Китая, несмотря ни на какие обещания США.

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