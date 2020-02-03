Камилов: сотрудничество Узбекистана и США - на пике развития

Глава МИД Узбекистана отметил, что стороны продолжат работать над тем, чтобы снять "раздражительные моменты" в двусторонних отношениях.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Сотрудничество Узбекистана и США находится на пике своего развития, есть вопросы, по которым стороны будут продолжать работу, заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Я могу с уверенностью заявить, что сотрудничество между двумя странами находится на пике своего развития. Отношения развиваются устойчиво и предсказуемо. Наши дальнейшие усилия будут направлены на поиск взаимовыгодных направлений стратегического партнерства", – сказал Камилов.

Глава МИД Узбекистана отметил, что стороны продолжат работать над тем, чтобы снять "раздражительные моменты" в двусторонних отношениях.

"Мы договорились и признаем, что, несмотря на достигнутый прогресс, есть вопросы, по которым мы будем продолжать работать", – добавил Камилов.

Отдельное внимание было уделено рассмотрению хода реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Узбекистана в Вашингтон в мае 2018 года. Подтверждена обоюдная приверженность дальнейшей активизации совместных усилий по наполнению новой эры стратегического партнерства практическим и конкретным содержанием.

Узбекская сторона выразила готовность и далее создавать благоприятные условия для американских бизнесменов и поощрять реализацию совместных инвестиционных проектов.

"Нами особо отмечен возросший уровень взаимопонимания в области "человеческого измерения". Вашингтон признает достигнутый за последние три года в Узбекистане значительный прогресс в области обеспечения религиозной свободы, искоренения принудительного и детского труда, защиты прав человека, а также создания необходимых условий для обеспечения свободы слова", - говорится в сообщении.

Узбекская сторона вновь подтвердила необратимость начатых президентом глубинных преобразований во всех сферах жизни страны.

"Мы выступаем за укрепление устойчивого мира, за стабильность и процветание в Центральной Азии. Многосторонним механизмом реализации совместных усилий в данном направлении является дипломатическая платформа – "С5+1", - сообщил Камилов.

Также были обсуждены вопросы сотрудничества по предотвращению современных вызовов и угроз, продвижению мирного процесса в Афганистане. Стороны договорились активизировать совместную работу по оказанию практической помощи Афганистану и подключению этой страны к торгово-экономическим и транспортным коммуникациям Центральной Азии.

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Также известно, что делегацию госдепа США сегодня примет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Напомним, Помпео 2-3 февраля находится с визитом в Узбекистане. Госсекретарь США также примет участие в министерской встрече в формате "Центральная Азия и США" ("C5 + 1)" в Ташкенте.