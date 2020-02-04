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Шавкат Мирзиёев во время заседания Сената

Визита Шавката Мирзиёева в Москву 5 февраля в планах не было - РФ

Официальный сайт президента
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200204/13385493/Vizita-Shavkata-Mirzieva-v-Moskvu-5-fevralya-v-planakh-ne-bylo-RF.html

По словам Пескова, информация о том, что Мирзиёев прибудет в Москву 5 февраля, неправильная, потому что "встречи не было в планах".

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву 5 февраля в планах не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"На 5 февраля его и не было в планах, поэтому нечего откладывать. Это неправильная информация", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, отложен ли визит Мирзиёева в Москву, запланированный на 5 февраля.

Напомним, ранее первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов сообщил РИА Новости о том, что второй визит в Россию президента Узбекистана запланирован ориентировочно на 5 февраля 2020 года.

Визит Шавката Мирзиёева в РФ предварительно запланирован на 5 февраля >>

Он напомнил, что президент Узбекистана "придает огромное, исключительно важное значение всестороннему развитию и укреплению отношений между РУз и Россией".

Теги:
официальный визит, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, Дмитрий Песков, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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