В Китае скоро откроется еще одно Генконсульство Узбекистана

Посол КНР в Узбекистане Цзен Янь также отметила результативность реформ, проводимых президентом Шавкатом Мирзиёевым, которые в том числе положительно сказываются на узбекско-китайских отношениях.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Узбекистан в ближайшее время планирует открыть Генеральное консульство в китайском городе Гуанчжоу.

Об этом стало известно в ходе переговоров между хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым и послом КНР в Узбекистане Цзян Янь.

На встрече стороны обсудили развитие отношений между Узбекистаном и Китаем, в том числе между китайскими городами и провинциями и Ташкентом.

Отдельное внимание участники встречи сосредоточили на сферах сотрудничества. Это фармацевтическая отрасль, солнечная энергетика, электроника, робототехника, переработка плодовоовощной продукции и другое.

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Немаловажную роль для развития этих отраслей играют китайские инвестиции. Об этом стороны также поговорили.

Кроме того, в ходе переговоров Артыкходжаев выразил слова сожаления в связи с эпидемией, которая распространилась по Китаю. Узбекская сторона в очередной раз выразила готовность помочь в борьбе с коронавирусом.