Китайская корпорация займется аудитом Ангренской и Ново-Ангренской ТЭС

В Министерстве энергетики состоялись переговоры с делегацией китайской корпорации Energy China – энергогигантом с мировым именем.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана договорилось о сотрудничестве с китайской корпорацией Energy China. Первым проектом станет аудит Ангренской и Новоангренской ТЭС, сообщает пресс-служба ведомства.

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Китайская сторона заверила Минэнерго в готовности провести планирование и аудит в сфере энергетики республики с поставкой всех видов услуг и работ.

Стороны договорились о проработке конкретных направлений сотрудничества, в том числе с привлечением китайских специалистов для технического аудита теплоэлектростанций.

Energy China является одной из крупнейших государственных корпораций, имея около 200 филиалов по всему миру.

Она предоставляет комплексные решения реализации проектов от планирования и проектирования до инвестирования и эксплуатации в сферах тепло-, гидро- и атомной энергетики, выработки солнечной и ветровой энергии, передаче энергии.

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Ранее стало известно о том, что Узбекистан планирует продать иностранным инвесторам госактивы 29 крупнейших предприятий, компаний и банков.

В документе, подписанном президентом республики, говорится в том числе и о намерении реализации 99% акций Ангренской и Ново-Ангренской ТЭС в Ташкентской области.