19:42 29 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Ввод в эксплуатацию ТЭС

Китайская корпорация займется аудитом Ангренской и Ново-Ангренской ТЭС

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
Получить короткую ссылку
5410
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/325/47/3254793.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191129/12907086/Kitayskaya-korporatsiya-zaymetsya-auditom-Angrenskoy-i-Novo-Angrenskoy-TES.html

В Министерстве энергетики состоялись переговоры с делегацией китайской корпорации Energy China – энергогигантом с мировым именем.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана договорилось о сотрудничестве с китайской корпорацией Energy China. Первым проектом станет аудит Ангренской и Новоангренской ТЭС, сообщает пресс-служба ведомства.

В Сырдарьинской области построят новую ТЭС за 1 миллиард долларов >>

Китайская сторона заверила Минэнерго в готовности провести планирование и аудит в сфере энергетики республики с поставкой всех видов услуг и работ.

Линии электропередач, архивное фото
© Sputnik / Сергей Мальгавко
Узбекистан передаст две электростанции в управление казахстанской компании

Стороны договорились о проработке конкретных направлений сотрудничества, в том числе с привлечением китайских специалистов для технического аудита теплоэлектростанций.

Energy China является одной из крупнейших государственных корпораций, имея около 200 филиалов по всему миру.

Она предоставляет комплексные решения реализации проектов от планирования и проектирования до инвестирования и эксплуатации в сферах тепло-, гидро- и атомной энергетики, выработки солнечной и ветровой энергии, передаче энергии.

Саудовские компании намерены построить солнечную электростанцию в Узбекистане >>

Ранее стало известно о том, что Узбекистан планирует продать иностранным инвесторам госактивы 29 крупнейших предприятий, компаний и банков.

В документе, подписанном президентом республики, говорится в том числе и о намерении реализации 99% акций Ангренской и Ново-Ангренской ТЭС в Ташкентской области.

По теме

Бизнесмены Пермского края изучают узбекский энергорынок
Фермеры Узбекистана начали использовать солнечную энергию
Деньги от ветра: в Узбекистане заработают на возобновляемой энергии
Теги:
Узбекистан, Китай, ТЭС, аудит, энергетика



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Новости с иголочки: цифровая елка Sputnik украсила ГУМ – фото
Дональд Трамп заявил, что Талибан* стремится заключить мирное соглашение
Без приглашения: что означает "тайный" визит Трампа в Афганистан
Судейская карьера Равшана Ирматова в цифрах
Один в поле воин: пять рекордов арбитра Равшана Ирматова

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться