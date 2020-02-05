США планируют начать переговоры с Россией по вооружениям

По словам помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, США заинтересованы в установлении хороших отношений с РФ.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время остался единственный договор об ограничении вооружений между Москвой и Вашингтоном — это СНВ-3. В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам, что важно для всего мира, не только для США и России", — заявил О'Брайен, выступая в Вашингтоне.

По его словам, США заинтересованы в установлении хороших отношений с Россией, которая была союзником в годы Второй мировой войны.

"Мы хотим сделать все, что от нас зависит, чтобы у нас были отличные отношения с Россией", — сказал О'Брайен.

Его заявление прокомментировали в Совете Федерации РФ. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает , что Дональд Трамп будет использовать анонсированные переговоры с Россией как козырь на предстоящих выборах.

"У меня такое ощущение, что американцы созрели на такие переговоры. Трамп вступает в президентскую гонку, и ему нужны какие-то новации. Тем более, что импичмента он уже не боится", — отметил замглавы международного комитета Совфеда.

Он подчеркнул, что ситуация в мире выходит из-под контроля, что беспокоит и американцев.

По мнению Джабарова, диалог между странами может начаться уже в первом полугодии. Он также предположил, что к переговорам постараются подключить и другие страны, обладающие баллистическими ракетами.