Внеочередное заседание глав МИД стран Тюркского совета проходит в Баку

В заседании принимают участие министры иностранных дел Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Турции.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) проходит в Баку в четверг под председательством главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

Sputnik / Murad Orujov Внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Баку, 6 февраля 2020 года

Как сообщает Sputnik Азербайджан, в заседании также принимают участие министры иностранных дел Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Турции — Абдулазиз Камилов, Мухтар Тлеуберди, Чингиз Айдарбеков, Мевлют Чавушоглу.

Sputnik / Murad Orujov Внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Баку, 6 февраля 2020 года

Ранее глава внешнеполитического ведомства Узбекистана встретился с Мевлютом Чавушоглу и Эльмаром Мамедъяровым. Камилов, в частности, пригласил представителей деловых кругов Азербайджана на первый Ташкентский инвестиционный форум, который пройдет 5-6 марта.

МИД Узбекистана Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был создан в октябре 2009 года. Это международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними.

В Тюркский совет входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан. Осенью 2019 года к ним присоединился Узбекистан. Решение о принятии страны в эту группу было принято 15 октября на саммите государств-участников в Баку.