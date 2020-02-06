США представили новую стратегию по Центральной Азии - основные положения

В числе ее основных принципов — укрепление независимости стран региона, интеграция Афганистана в ЦА и содействие реформам в области прав человека.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Государственный департамент США обнародовал новую стратегию по Центральной Азии на 2019−2025 годы (pdf*).

Ее публикацию анонсировал госсекретарь США Майк Помпео в ходе недавнего визита в Узбекистан и Казахстан.

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В документе отмечается, что за последние годы в регионе, благодаря новым лидерам, были созданы новые возможности для проведения реформ, усиления внутрирегионального сотрудничества и более активного вовлечения в эти процессы Соединенных Штатов.

В стратегии обозначены шесть основных принципов политики США в регионе:

1. Поддержка и укрепление суверенитета и независимости стран Центральной Азии как в отдельности, так и региона в целом. США увеличат свое дипломатическое участие в регионе и поспособствуют местным органам власти в укреплении демократических институтов и повышении экономического процветания. В частности, за счет поддержки развития единой энергетической системы Центральной Азии.

Также США продолжат организовывать совместные военные учения с участием представителей вооруженных сил региона.

2. Уменьшение террористических угроз в ЦА. США продолжат сотрудничество с регионом в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В том числе за счет совместной работы с правоохранительными органами и пограничными службами.

3. Расширение и оказание поддержки для стабильности в Афганистане. США поддержат сотрудничество государств Центральной Азии с Афганистаном – в энергетической, торговой и других сферах.

4. Поощрение взаимодействия между Центральной Азией и Афганистаном. Государства ЦА должны развивать более тесные связи с Афганистаном через сферы энергетики, экономики, культуры, торговли и безопасности, которые непосредственно способствуют региональной стабильности.

5. Содействие реформам в сфере верховенства права и соблюдения прав человека. США будут поддерживать развитие гражданского общества в странах региона и реформы, направленные на укрепление законности.

6. Содействие инвестициям США в ЦА. Благоприятная среда для бизнеса в Центральной Азии будет привлекать американские компании и способствовать достижению более широких целей развития.

"Успешное участие США в делах Центральной Азии будет способствовать продвижению наших интересов в области национальной безопасности и защите нашей родины, граждан и интересов за рубежом", — говорится в стратегии.

В документе также отмечается, что тесное сотрудничество со всеми пятью странами региона будет содействовать продвижению ценностей США и обеспечит противовес влиянию соседей по региону.

Похожие идеи высказывал глава госдепа США Майк Помпео в ходе своего визита в Узбекистан, Казахстан и на встрече глав МИД региона в формате "C5+1" ("Центральная Азия – США").

Примечательно, что на этих мероприятиях Помпео активно старался подчеркнуть высокий уровень отношений с республиками и показать, на что готова Америка ради этого сотрудничества.

По мнению экспертов, за подобным "панибратством" может стоять обыкновенное желание сместить на второй план своих главных геополитических соперников - Россию и Китай.

Кроме того, политологи отмечают: не стоит забывать о том, что США очень заинтересованы в усилении влияния на Среднем и Ближнем Востоке. Казахстан и Узбекистан в этом случае были бы неплохими военными плацдармами в регионе, поскольку не за горами - выход американских войск из Афганистана.

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По мнению других экспертов, установление, например, экономического сотрудничества стран региона с США - это неплохо, однако не стоит ориентироваться лишь на Штаты, у которых на самом деле не так много глобальных интересов в регионе ЦА.

Политологи отмечают, что странам следует, в первую очередь, сосредоточиться на укреплении отношений со своими ближайшими партнерами, прежде всего с Россией.