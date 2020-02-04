Политолог оценил последствия для Узбекистана инвестполитики США

Вашингтон готов вложить 1 миллион долларов на техническую помощь в реализации реформ в Узбекистане. Исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов уверен, что в экономических связях Ташкенту не стоит ориентироваться лишь на США.

По мнению эксперта, инвестиции американцев в продвижение финансовых реформ - стандартная практика во многих странах мира, прежде всего, на постсоветском пространстве.

США пообещали Узбекистану $1 млн на финансовые реформы >>>

"Сумма на самом деле незначительная, она будет освоена самими же представителями Вашингтона при продвижении американских техстандартов и регламентов или каких-то международных финансовых норм. Другое дело, что Ташкенту не стоит, что называется, класть все яйца в одну корзину и рассчитывать лишь на США. У заокеанского партнера не так много глобальных интересов в регионе ЦА - разве что Афганистан, но из него американцы тоже намерены уходить", — подчеркнул Кузнецов.

В рамках своего турне по постсоветским странам Госсекретарь США Майк Помпео посетил Укриану, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. В Ташкенте глава американского внешнеполитического ведомства провел переговоры с президентом Узбекистана, с главой МИД Республики, а также принял участие в саммите C5+1.

Комментарий эксперта по инвестполитике Вашингтона в центральноазиатском регионе слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.