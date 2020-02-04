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Исполнительный директор Российского общества политологов - Игорь Кузнецов
© Sputnik / Антон Курилкин.

Политолог оценил последствия для Узбекистана инвестполитики США

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Вашингтон готов вложить 1 миллион долларов на техническую помощь в реализации реформ в Узбекистане. Исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов уверен, что в экономических связях Ташкенту не стоит ориентироваться лишь на США.

По мнению эксперта, инвестиции американцев в продвижение финансовых реформ - стандартная практика во многих странах мира, прежде всего, на постсоветском пространстве.

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"Сумма на самом деле незначительная, она будет освоена самими же представителями Вашингтона при продвижении американских техстандартов и регламентов или каких-то международных финансовых норм. Другое дело, что Ташкенту не стоит, что называется, класть все яйца в одну корзину и рассчитывать лишь на США. У заокеанского партнера не так много глобальных интересов в регионе ЦА - разве что Афганистан, но из него американцы тоже намерены уходить", — подчеркнул Кузнецов.

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Ruptly / Sputnik
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В рамках своего турне по постсоветским странам Госсекретарь США Майк Помпео посетил Укриану, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. В Ташкенте глава американского внешнеполитического ведомства провел переговоры с президентом Узбекистана, с главой МИД Республики, а также принял участие в саммите C5+1.

Комментарий эксперта по инвестполитике Вашингтона в центральноазиатском регионе слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

 

Теги:
Центральная Азия, Экономика, Реформы, Майк Помпео, США, Узбекистан



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