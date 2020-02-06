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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Президент о нефтегазовой сфере: "Или вытащим из болота или она будет тянуть вниз"

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Глава государства отметил необходимость увязки размера заработной платы руководителей предприятий с ключевыми показателями эффективности (KPI).

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное обсуждению результативности нефтегазовой промышленности, стоящих на текущий год задач по увеличению объемов добычи природного газа и жидких углеводородов, сообщает пресс-служба президента.

На совещании рассмотрены актуальные меры, которые предстоит осуществить в нефтегазовой сфере в текущем году. Отмечены сохраняющиеся несмотря на созданные условия системные проблемы, которые негативно влияют на развитие других отраслей.

"Все мы должны осознать одну вещь. В прошлом году достаточно много говорилось о недостатках в нефтегазовой сфере. Но теперь мы должны перейти к практическим делам на местах. Или мы сейчас поможем руководству отрасли и вытащим ее из болота, или она будет тянуть нашу экономику вниз и разрушит все наши планы касательно подъема экономики," - сказал Президент.

Указано на недостаточность работ по модернизации предприятий, высокие потери и частые перебои при доставке газа.

Специалисты предприятий АО Узбекнефтегаз получили новый промышленный приток природного газа с разведочной скважины №7 месторождения Учтепа
Пресс-служба "Узбекнефтегаза"
Из ликвидированной скважины возобновили добычу природного газа

Перед Министерством энергетики поставлена задача обеспечить добычу в текущем году на 4,3 миллиарда кубометров природного газа больше, чем в 2019 году, для устойчивого обеспечения топливом отраслей экономики и населения. Даны указания по снижению технологических потерь и издержек производства.

Глава государства отметил необходимость привлечения международных консалтинговых компаний в деятельность проектного офиса по реформированию нефтегазовой сферы, увязки размера заработной платы руководителей предприятий с ключевыми показателями эффективности (KPI). Поручено внедрить во всех предприятиях антикоррупционный комплаенс-контроль.

Компании "Узбекнефтегаз" поручено критически проанализировать состояние каждого месторождения и обеспечить наращивание добычи газа.

Подчеркнута необходимость завершения реализации 3 проектов по строительству и модернизации установок выделения пропан-бутановой смеси в целях удовлетворения потребности населения в сжиженном газе. 

Шуртанские газовые промыслы
© Sputnik / Александр Гращенков
Госбанк развития Китая может принять участие в модернизации Шуртанского ГХК

Рассмотрен ход строительства завода по производству синтетического жидкого топлива (GTL) на базе Шуртанского газохимического комплекса. Даны поручения по внедрению на предприятиях отрасли систем "цифровое месторождение" и автоматизированного хозяйственного управления и учета ресурсов.

На акционерные общества "Узтрансгаз" и "Худудгазтаъминот" возложена задача обеспечить до июля текущего года подключение 2,5 тысячи крупных потребителей к онлайн-системе учета потребления природного газа. Отмечена необходимость в рамках автоматизации контроля и учета потребления установить современные электронные газовые счетчики у не менее 2 миллионов потребителей.

Теги:
добыча газа, природный газ, совещание, Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана



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