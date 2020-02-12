Мирзиёев обсудил с Путиным предстоящий государственный визит

Главы государств рассмотрели перспективы взаимодействия Узбекистана и России в год председательства республики в Содружестве Независимых Государств.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе главы государства.

В ходе беседы лидеры двух государств с глубоким удовлетворением отметили динамичное развитие узбекско-российского многопланового сотрудничества и поступательно укрепляющиеся отношения стратегического партнерства и союзничества.

Особо подчеркнуты значимые практические результаты взаимодействия и заметная активизация контактов на всех уровнях в 2019 году.

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Так, устойчиво высокими темпами растут объемы двустороннего товарооборота. За год создано 500 совместных предприятий, реализуются приоритетные инвестиционные проекты в ключевых отраслях экономики с участием ведущих российских компаний и банков. Расширяются образовательный и культурно-гуманитарный обмены.

В ходе телефонного разговора обсужден график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Отдельное внимание уделено подготовке повестки дня государственного визита президента Республики Узбекистан в Российскую Федерацию, включая проведение в его рамках очередных форумов регионов и ректоров, медиа-форума и других деловых мероприятий.

Рассмотрены перспективы взаимодействия Узбекистана и России в год председательства республики в Содружестве Независимых Государств.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.