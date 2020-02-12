22:32 12 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.77
  • EUR10438.70
  • USD9539.16
Поиск
Срочно:
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев обсудил с Путиным предстоящий государственный визит

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
Получить короткую ссылку
41610
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200212/13456353/Mirziev-obsudil-s-Putinym-predstoyaschiy-gosudarstvennyy-vizit.html

Главы государств рассмотрели перспективы взаимодействия Узбекистана и России в год председательства республики в Содружестве Независимых Государств.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе главы государства.

В ходе беседы лидеры двух государств с глубоким удовлетворением отметили динамичное развитие узбекско-российского многопланового сотрудничества и поступательно укрепляющиеся отношения стратегического партнерства и союзничества.

Особо подчеркнуты значимые практические результаты взаимодействия и заметная активизация контактов на всех уровнях в 2019 году.

Сафаев: товарооборот между РФ и Узбекистаном за 9 месяцев превысил $4 млрд >>

Студенты в аудитории
© Sputnik / Alexander Kryazhev
Известный российский вуз откроет в Узбекистане институт инженерной подготовки

Так, устойчиво высокими темпами растут объемы двустороннего товарооборота. За год создано 500 совместных предприятий, реализуются приоритетные инвестиционные проекты в ключевых отраслях экономики с участием ведущих российских компаний и банков. Расширяются образовательный и культурно-гуманитарный обмены.

В ходе телефонного разговора обсужден график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Отдельное внимание уделено подготовке повестки дня государственного визита президента Республики Узбекистан в Российскую Федерацию, включая проведение в его рамках очередных форумов регионов и ректоров, медиа-форума и других деловых мероприятий.

Рассмотрены перспективы взаимодействия Узбекистана и России в год председательства республики в Содружестве Независимых Государств.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Теги:
государственный визит, Шавкат Мирзиёев, телефонный разговор, Владимир Путин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Опрокинутые штормом Сиара строительные леса во Фрайбурге, Германия
Ураган "Киара" накрыл Европу — страшные последствия стихии
Мир охватили эпидемии, ВОЗ призывает объединить усилия
ВОЗ: в борьбе с коронавирусом мир забыл про другие заболевания
Китайский коронавирус - обновленная информация
Коронавирус из КНР: ситуация с больными и меры профилактики

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться