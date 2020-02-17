Лидер КНР направил письмо Шавкату Мирзиёеву в связи с коронавирусом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поблагодарил Узбекистан за моральную поддержку и оказанную гуманитарную помощь. Он высказался за дальнейшее всестороннее укрепление связей между двумя странами.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Лидер Китая Си Цзиньпин поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за оказанную Ташкентом помощь в борьбе с эпидемией коронавируса в КНР, сообщает пресс-служба главы государства.

В письме от имени председателя Китайской Народной Республики говорится, что в период серьезных испытаний, с которыми столкнулась его страна, Узбекистан оказался рядом и проявил истинно дружеские и партнерские качества.

"Выражаю Вам искреннюю благодарность за Ваши соболезнования в связи с борьбой Китая против вспышки коронавируса. Как говорится, когда где-то бедствуют, помочь приходят со всех сторон. Международное сообщество, включая Узбекистан, выразило сочувствие, соболезнования и поддержку китайскому правительству и народу различными способами, что полностью продемонстрировало дружеские чувства по отношению к нам. Китайская сторона уверена и способна одержать верх в профилактике и локализации эпидемии и готова работать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в дело общественного здравоохранения во всем мире", — приводит пресс-служба президента Узбекистана слова китайского лидера.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что Пекин по-прежнему считает Ташкент одним из ключевых своих партнеров и в дальнейшем продолжит уделять большое внимание развитию китайско-узбекских отношений.

Председатель КНР пожелал своему коллеге крепкого здоровья и успехов, а республике — процветания и благополучия.

Узбекистан в числе многих стран мира выразил поддержку китайскому народу и правительству, которое столкнулось с опасной эпидемией коронавируса. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не только направил слова поддержки и соболезнования своему китайскому коллеге, но и распорядился оказать посильную помощь КНР.

Так, 12 февраля из аэропорта Ташкента в Пекин был отправлен военно-транспортный самолет с гуманитарным грузом. На борту Ил-76 несколько тонн средств индивидуальной защиты — маски, респираторы, перчатки и специальные комбинезоны, которые используются в особо опасных карантинных зонах в Китае. По словам первого заместителя министра здравоохранения Узбекистана Баходира Юсупалиева, истинные дружеские отношения между странами проявляются как раз в таких критических ситуациях, поэтому так важно подать руку помощи в тяжелый момент.

Эпидемия коронавируса в КНР вспыхнула в январе. По данным ВОЗ, зарегистрировано около 70 тысяч случаев заражения, несколько тысяч человек скончались. В Узбекистане усилены меры контроля на границе, на вокзалах и в аэропортах. Ни одного случая заражения в республике к настоящему моменту не выявлено.

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Правительство Узбекистана по желанию граждан, находившихся в КНР, организовало эвакуацию из опасной зоны, в том числе из города Ухань, где ситуация наиболее тяжелая. Всего было вывезено более 500 человек. В целях профилактики несколько сотен вернувшихся из Китая граждан находятся на двухнедельном карантине.