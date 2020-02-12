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Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев
© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Чем Узбекистан поможет Китаю в борьбе с коронавирусом — замминистра

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (87)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200212/13448959/Chem-Uzbekistan-pomozhet-Kitayu-v-borbe-s-koronavirusom--zamministra.html

Узбекистан подготовил гуманитарную помощь для КНР, чтобы помочь Поднебесной в борьбе с коронавирусом. Что республика готова предоставить Китаю, рассказал заместитель министра здравоохранения Баходир Юсупалиев.

В аэропорту Ташкента в среду был снаряжен спецборт, который должен доставить в Китайскую Народную Республику средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением смертельно опасной инфекции.

"Ситуация остается тяжелой: уже более 42 тысяч зараженных, почти одна тысяча смертельных случаев. Самая сложная обстановка в Китае, особенно в Ухане и ряде других провинций. ВОЗ уже признала коронавирус угрозой всеобщему здравоохранению, поэтому страны активно помогают в борьбе с опасной болезнью. Узбекистан также усилил эпидемиологический контроль на границе, в аэропортах установлены тепловизоры для выявления температурящих больных. Из КНР были эвакуированы 584 наших гражданина, сейчас они находятся на двухнедельном карантине. Все необходимые лекарства и средства защиты в Узбекистане имеются", — подчеркнул Юсупалиев.

Узбекистан направил гуманитарную помощь Китаю
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Друг познается в беде: Узбекистан направит гуманитарную помощь Китаю
Замминистра добавил, что Ташкент направляет в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты - маски, респираторы, комбинезоны, перчатки и другие необходимые средства.

"Именно в таких сложных ситуациях проявляются истинные дружественные отношения между государствами", — заключил замминистра.

Ранее в созданном в Узбекистане штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщали, что на 10 февраля на профилактическом карантине находится 771 человек. Всего осмотрено более трех тысяч пациентов, у которых были подозрения на опасное заболевания. Пока ни одного случая заражения не зафиксировано.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (87)
Теги:
здравоохранение, гуманитарная помощь, коронавирус, Китай, Узбекистан



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