Планы на миллиард: что обсудили и подписали Мирзиёев и Эрдоган

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых лидеры двух стран подписали ряд соглашений, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, президент подписали совместное заявление об итогах первого заседания Совета стратегического сотрудничества. Также Узбекистан и Турция документально закрепили некоторые положения в торгово-экономической сфере и области развития технологий.
По словам Шавката Мирзиёева, первое заседание Узбекско-Турецкого совета стратегического сотрудничества высшего уровня открыло новую страницу в истории дружественных отношений двух народов, позволив детально обсудить и проработать важные вопросы политической, экономической, инвестиционной и культурной повестки двусторонних отношений.
"Одной из центральных тем нашего диалога стала реализация совместных проектов. Совместно с ведущими турецкими компаниями разрабатываются новые проекты на сумму более миллиарда долларов", – сказал Шавкат Мирзиёев.
В перспективе страны намерены довести взаимный товарооборот до 5 миллиардов долларов в год. По итогам 2019-го этот показатель составил 2,5 миллиарда долларов.
Следующее заседание Узбекского-турецкого совета стратегического сотрудничество должно состояться уже в Узбекистане. Шавкат Мирзиёев пригласил своего коллегу Реджепа Эрдогана посетить республику в удобное ему время.
После переговоров и официальной части в честь президента Узбекистана и его супруги Зироат Мирзиёевой был организован торжественный прием от имени семьи президента Турции.