Планы на миллиард: что обсудили и подписали Мирзиёев и Эрдоган

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным двухдневным визитом в Турецкой республике. Лидеры государств провели переговоры в узком и расширенном составе и обсудили перспективы сотрудничества различных сферах.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых лидеры двух стран подписали ряд соглашений, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, президент подписали совместное заявление об итогах первого заседания Совета стратегического сотрудничества. Также Узбекистан и Турция документально закрепили некоторые положения в торгово-экономической сфере и области развития технологий.

Пресс-служба президента Узбекистана Состоялись переговоры Президентов Узбекистана и Турции

По словам Шавката Мирзиёева, первое заседание Узбекско-Турецкого совета стратегического сотрудничества высшего уровня открыло новую страницу в истории дружественных отношений двух народов, позволив детально обсудить и проработать важные вопросы политической, экономической, инвестиционной и культурной повестки двусторонних отношений.

"Одной из центральных тем нашего диалога стала реализация совместных проектов. Совместно с ведущими турецкими компаниями разрабатываются новые проекты на сумму более миллиарда долларов", – сказал Шавкат Мирзиёев.

В Частности, стороны затрагивали тему создания мультимодальных хабов для транзита товаров и грузов из Узбекистана через Турцию в страны Европы. Также Ташкент заинтересован в открытии филиалов турецких клиник на территории республики. Обсуждались также вопросы привлечения передового опыта Турции в интенсивном садоводстве, рыбоводстве, животноводстве и племенном деле, проведения совместных исследований с участием университетов и научных центров двух стран.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Первое заседание Узбекско-турецкого совета стратегического сотрудничества

В перспективе страны намерены довести взаимный товарооборот до 5 миллиардов долларов в год. По итогам 2019-го этот показатель составил 2,5 миллиарда долларов.

Еще одним направлением двустороннего сотрудничества должны стать проекты в сфере образования, поддержки малого бизнеса и производства текстиля.

Следующее заседание Узбекского-турецкого совета стратегического сотрудничество должно состояться уже в Узбекистане. Шавкат Мирзиёев пригласил своего коллегу Реджепа Эрдогана посетить республику в удобное ему время.

В ходе переговоров лидеры Турции и Узбекистана обсудили также международную и региональную повестку. В частности, президенты сошлись на необходимости активнее взаимодействовать для борьбы с глобальными угрозами и вызовами.

После переговоров и официальной части в честь президента Узбекистана и его супруги Зироат Мирзиёевой был организован торжественный прием от имени семьи президента Турции.