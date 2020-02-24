16:47 24 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB150.07
  • EUR10319.35
  • USD9528.49
Поиск
Садык Сафаев

Сафаев о связях с США: мы не должны смотреть на мир, как мышь на сыр

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
Получить короткую ссылку
36911
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200224/13529627/Safaev-o-svyazyakh-s-SShA-My-ne-dolzhny-smotret-na-mir-kak-mysh-na-syr.html

Первый заместитель спикера Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев прокомментировал обновленную стратегию США по ЦА и недавний визит Майка Помпео в Ташкент, заметив, что Узбекистан занимает прагматичную позицию в международных отношениях.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Первый зампред верхней палаты узбекского парламента Садык Сафаев заявил, что контакты Ташкента с представителем Вашингтона не направлены против интересов третьих стран, а внешняя политика Узбекистана построена исключительно на принципах рационализма и взвешенного подхода.

Так, в ходе брифинга, посвященного внешней политике страны, в Международном пресс-клубе Сафаев ответил на вопрос одного из журналистов о том, что он думает о новой концепции США в Центральной Азии и нет ли ощущения, что на регион смотрят как на источник обогащения?

"Действительно, как известно, бесплатный сыр только в мышеловке. Но мы не должны смотреть на мир, как мышь. Мы преследуем свои национальные интересы при взаимодействии с каждой конкретной страной", — пояснил Сафаев.

Он добавил, что в концепции США по Центральной Азии речь идет не только о деньгах и финансах. К тому же, заметил сенатор, Узбекистан должен сам быть активнее в политике привлечения капиталов из разных источников. 

Говоря об интересах Вашингтона в ЦА, парламентарий подчеркнул, что американцы сегодня заинтересованы в развитии экономических отношений со странами региона, в совместной борьбе против терроризма и экстремизма, в продвижении собственного бизнеса. При этом, видя меняющиеся условия, США постепенно снижают свое политическое влияние в Центральной Азии.

Привез вам привет от Трампа: евразийский тур госсекретаря США
Ruptly / Sputnik
От Минска до Ташкента: о чем говорил и что обещал Помпео странам СНГ
Сафаев в очередной раз добавил, что сотрудничество Узбекистана с США не противоречит концепции внешней политики страны и не направлено против чьих-то интересов.

Напомним, в начале февраля Госсекретарь США Майк Помпео всего за несколько дней посетил сразу четыре страны постсоветского пространства - Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. В Ташкенте Помпео принял участие в очередном заседании формата C5+1, а также провел переговоры с руководством страны, в том числе с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым.  

Теги:
США, внешняя политика, Майк Помпео, Садык Сафаев, ЦА, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Пряничные домики": сказочный поселок времен СССР на русском севере
Круче Форсажа: музей ретро-машин в Тбилиси удивит любого гонщика
"Чайка" Шеварднадзе, "Эмка" Берии и Ford из Голливуда — ретроавто в Тбилиси
Узбекско-турецкие отношения в цифрах и фактах
Узбекистан и Турция: цифры, контракты и планы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться