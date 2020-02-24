Сафаев о связях с США: мы не должны смотреть на мир, как мышь на сыр

Первый заместитель спикера Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев прокомментировал обновленную стратегию США по ЦА и недавний визит Майка Помпео в Ташкент, заметив, что Узбекистан занимает прагматичную позицию в международных отношениях.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Первый зампред верхней палаты узбекского парламента Садык Сафаев заявил, что контакты Ташкента с представителем Вашингтона не направлены против интересов третьих стран, а внешняя политика Узбекистана построена исключительно на принципах рационализма и взвешенного подхода.

Так, в ходе брифинга, посвященного внешней политике страны, в Международном пресс-клубе Сафаев ответил на вопрос одного из журналистов о том, что он думает о новой концепции США в Центральной Азии и нет ли ощущения, что на регион смотрят как на источник обогащения?

"Действительно, как известно, бесплатный сыр только в мышеловке. Но мы не должны смотреть на мир, как мышь. Мы преследуем свои национальные интересы при взаимодействии с каждой конкретной страной", — пояснил Сафаев.

Он добавил, что в концепции США по Центральной Азии речь идет не только о деньгах и финансах. К тому же, заметил сенатор, Узбекистан должен сам быть активнее в политике привлечения капиталов из разных источников.

Говоря об интересах Вашингтона в ЦА, парламентарий подчеркнул, что американцы сегодня заинтересованы в развитии экономических отношений со странами региона, в совместной борьбе против терроризма и экстремизма, в продвижении собственного бизнеса. При этом, видя меняющиеся условия, США постепенно снижают свое политическое влияние в Центральной Азии.

Сафаев в очередной раз добавил, что сотрудничество Узбекистана с США не противоречит концепции внешней политики страны и не направлено против чьих-то интересов.

Напомним, в начале февраля Госсекретарь США Майк Помпео всего за несколько дней посетил сразу четыре страны постсоветского пространства - Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. В Ташкенте Помпео принял участие в очередном заседании формата C5+1, а также провел переговоры с руководством страны, в том числе с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым.