Шавкат Мирзиёев раскритиковал химпром за энергетическую неэффективность

Президент Узбекистана провел совещание, посвященное развитию и модернизации химической отрасли страны. Глава государства поручил проанализировать работу всех предприятий и уделить особое внимание снижению себестоимости продукции и повышению локализации производства.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев обсудил с ответственными министерствами, ведомствами и руководителями предприятий ситуацию в химической промышленности республики. В частности он указал на существующие проблемы в сфере производства и экспорта готовой продукции, сообщает пресс-служба главы государства.

Несмотря на рост прибыли в 2,3 раза по итогам 2019 года, в химической промышленности выявлены существенные неиспользованные возможности.

В первую очередь, обеспокоенность президента вызывает изношенная материально-техническая база предприятий, где до 60% оборудования уже морально устарело, а энергозатраты в два-три раза превышают среднемировые показатели.

Глава государства поручил расширить номенклатуру выпускаемой химической продукции, прежде всего, несложного состава, чтобы снизить или полностью отказаться от импорта этих компонентов из-за рубежа. Помимо этого, даны поручения проработать структуру экспорта готовой продукции, которая в настоящее время представлена преимущественно минеральными удобрениями.

Для подъема отрасли на новый качественный уровень президент Узбекистана распорядился активнее привлекать иностранных инвесторов и внедрять передовые технологии на всех стадиях производства. Особое внимание он обратил на освоение новых отраслей и категорий товаров для изготовления стройматериалов, автомобилестроения, потребительских товаров, продуктов питания и фармацевтики.

Кадровая политика в сфере химической промышленности также оказалась в центре внимания. В частности, готовить специалистов будет не только Ташкентский химико-технологический институт, но и научно-исследовательский институт, создаваемый в партнерстве с Южной Кореей. Одним из условий работы учебных заведений должна стать тесная интеграция научных разработок непосредственно с производственной базой для решения конкретных прикладных задач экономики.