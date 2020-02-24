23:19 24 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB150.07
  • EUR10319.35
  • USD9528.49
Поиск

Шавкат Мирзиёев раскритиковал химпром за энергетическую неэффективность

Пресс-служба президента
Политика
Получить короткую ссылку
28110
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200224/13532411/Shavkat-Mirziev-raskritikoval-khimprom-za-energeticheskuyu-neeffektivnost.html

Президент Узбекистана провел совещание, посвященное развитию и модернизации химической отрасли страны. Глава государства поручил проанализировать работу всех предприятий и уделить особое внимание снижению себестоимости продукции и повышению локализации производства.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев обсудил с ответственными министерствами, ведомствами и руководителями предприятий ситуацию в химической промышленности республики. В частности он указал на существующие проблемы в сфере производства и экспорта готовой продукции, сообщает пресс-служба главы государства.

Несмотря на рост прибыли в 2,3 раза по итогам 2019 года, в химической промышленности выявлены существенные неиспользованные возможности.

В первую очередь, обеспокоенность президента вызывает изношенная материально-техническая база предприятий, где до 60% оборудования уже морально устарело, а энергозатраты в два-три раза превышают среднемировые показатели.

Глава государства поручил расширить номенклатуру выпускаемой химической продукции, прежде всего, несложного состава, чтобы снизить или полностью отказаться от импорта этих компонентов из-за рубежа. Помимо этого, даны поручения проработать структуру экспорта готовой продукции, которая в настоящее время представлена преимущественно минеральными удобрениями.

Для подъема отрасли на новый качественный уровень президент Узбекистана распорядился активнее привлекать иностранных инвесторов и внедрять передовые технологии на всех стадиях производства. Особое внимание он обратил на освоение новых отраслей и категорий товаров для изготовления стройматериалов, автомобилестроения, потребительских товаров, продуктов питания и фармацевтики.

Крупнейшее предприятие химической отрасли Узбекистана. АО «Navoiyazot»
Navoiyazot
Власти Узбекистана к весне объявят тендеры по приватизации четырех химзаводов
Кадровая политика в сфере химической промышленности также оказалась в центре внимания. В частности, готовить специалистов будет не только Ташкентский химико-технологический институт, но и научно-исследовательский институт, создаваемый в партнерстве с Южной Кореей. Одним из условий работы учебных заведений должна стать тесная интеграция научных разработок непосредственно с производственной базой для решения конкретных прикладных задач экономики.

Теги:
Инвестиции, химическая промышленность, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Пряничные домики": сказочный поселок времен СССР на русском севере
Долой цензуру. Черышева и Вышинский вышли на пикет к посольству Эстонии в Москве
День независимости Эстонии журналисты Sputnik отметили пикетом у посольства
Узбекско-турецкие отношения в цифрах и фактах
Узбекистан и Турция: цифры, контракты и планы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться