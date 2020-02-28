Узбекистан предложил США напрямую обмениваться информацией

МВД Узбекистана также предложило американской стороне усилить деятельность по организации совместных специализированных тренингов, а также учебных курсов на базе передовых аналитических центров США.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. МВД Узбекистана и национальное центральное бюро Интерпола США обсудили возможность создания канала прямого обмена информацией, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Вчера, 27 февраля, первый заместитель министра внутренних дел Узбекистана Азиз Ташпулатов и начальник национального центрального бюро Интерпола США Уэйн Зальцгебер обсудили в Ташкенте аспекты сотрудничества правоохранительных органов двух стран по каналам этой международной организации.

"Узбекской стороной было отмечено, что за последние годы накопилось немало вопросов, касающихся двусторонних отношений в сфере борьбы с преступностью, решение которых возможно только совместными усилиями. В связи с этим предлагается наладить канал прямого обмена информацией", - говорится в сообщении.

МВД Узбекистана также предложило американской стороне усилить деятельность по организации совместных специализированных тренингов, а также учебных курсов на базе передовых аналитических центров США. В частности, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом, киберпреступностью, торговлей людьми, розыска преступников.

МВД Узбекистана активизирует обмен информацией с Интерполом >>

Напомним, в прошлом году МВД Узбекистана активизировал обмен информацией с Интерполом и коллегами из стран Центральной Азии в рамках борьбы с терроризмом.

На конференции 2019 года были рассмотрены вопросы повышения эффективности информационного обмена по противодействию финансированию терроризма.