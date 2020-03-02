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Табличка на столе представителей движения Талибан

"Талибан" отметил усилия Узбекистана по мирному процессу в Афганистане

© Sputnik / Владимир Астапкович
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200302/13576196/Taliban-otmetil-usiliya-Uzbekistana-po-mirnomu-protsessu-v-Afganistane.html

Абдулазиз Камилов и глава политического офиса "Талибана" в Катаре мулла Абдул Гани Барадар в Дохе обсудили вопросы, связанные с продвижением мирного политического процесса в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Движение "Талибан" отметило усилия властей Узбекистана по запуску мирного процесса в Афганистане, сообщает МИД республики.

Известно, что министр иностранных дел Абдулазиз Камилов и глава политического офиса "Талибана" в Катаре мулла Абдул Гани Барадар в Дохе обсудили вопросы, связанные с продвижением мирного политического процесса в Афганистане.

"Барадар особо отметил усилия Узбекистана по запуску мирного политического процесса в Афганистане, реализации в стране различных экономических проектов, основная цель которых – благополучие и прогресс афганского народа, процветание Афганистана как мирного и стабильного государства", - говорится в сообщении.

Также Барадар также выразил искреннюю признательность президенту Узбекистана за постоянное внимание к проблемам Афганистана и признал, что благодаря усилиям Узбекистана афганский конфликт вновь оказался в центре внимания мирового сообщества.

делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в соответствии с официальным приглашением, также приняла участие в церемонии подписания соглашения между США и движением "Талибан", которая состоялась сегодня в Дохе.

Стали известны результаты встречи "Талибан" и США >>

США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.

Теги:
политика, Политик, Афганистан, Афганистан, Талибан, Узбекистан, Узбекистан, США, США



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