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Дональд Трамп заявил, что Талибан* стремится заключить мирное соглашение

Стали известны результаты встречи "Талибан" и США

Ruptly / Wh.gov
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200229/13570359/Stali-izvestny-rezultaty-vstrechi-Taliban-i-SShA.html

Переговоры США и движения "Талибан" в Катаре названы успешными. Достигнута договоренность о том,, что афганское радикальное движение будет придерживаться мирного соглашения с США.

ТАШКЕНТ, 29 фев - Sputnik. Афганское радикальное движение "Талибан" будет придерживаться мирного соглашения с США, которое было подписано на церемонии в Катаре в субботу, сообщил во время церемонии глава политофиса движения мулла Абдул Гани Барадар.

"США и движение "Талибан" провели успешные переговоры в Катаре. Я поздравляю всех с этим достижением. Мы придерживаемся исполнения этого договора, как политическая сила также хотим, чтобы оно исполнялось соседними государствами", - отметил мулла Барадар.

Напомним, делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в соответствии с официальным приглашением, также приняла участие в церемонии подписания соглашения между США и движением "Талибан", которая состоялась сегодня в Дохе.

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США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.

Теги:
МИД Узбекистана, переговоры, Радикальное движение "Талибан", Талибан, Афганистан



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