Президент ЕБРР посетит Узбекистан в ближайшие дни

Проекты банка в Ферганской долине и важные встречи - о чем будут говорить Сума Чакрабарти и Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти посетит Узбекистан 4-5 марта, где также встретится с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу представительства банка.

"Помимо встречи с главой республики, запланировано совещание с министром финансов Тимуром Ишметовым", - говорится в сообщении.

Также президент ЕБРР посетит проекты банка в Ферганской долине.

Напомним, в октябре 2019 стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития намерен расширить свое присутствие в Узбекистане.

В частности, ЕБРР рассматривает вопрос открытия в следующем году своего представительства в Каракалпакстане. Это будет третий офис в дополнение к действующему в Ташкенте и недавно открытому в Андижане.

ЕБРР планирует открыть третий офис в Узбекистане >>

Эти и другие вопросы сотрудничества Чакрабарти планирует обсудить в ходе визита в Узбекистан 4 и 5 марта.

Ранее правительство Узбекистана и ЕБРР подписали кредитные соглашения на общую сумму 246,1 миллиона долларов на проекты в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.