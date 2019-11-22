В дополнение к действующему офису банка в Ташкенте и недавно открытому в Андижане банк рассматривает вопрос открытия в следующем году своего представительства в Каракалпакстане.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен расширить свое присутствие в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

ЕБРР планирует открыть третий офис в Узбекистане >>

Встречу с главой ЕБРР накануне провел посол Узбекистана в Великобритании Саид Рустамов. Стороны обсудили ход реализации пятилетней стратегии банка в стране (принята в 2018 году), которая предусматривает дальнейшее расширение деятельности банка на территории республики.

МИД Узбекистана Встреча посла Узбекистана в Великобритании Саида Рустамова с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти

В частности, ЕБРР рассматривает вопрос открытия в следующем году своего представительства в Каракалпакстане. Это будет третий офис в дополнение к действующему офису в Ташкенте и недавно открытому в Андижане.

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Эти и другие вопросы сотрудничества Чакрабарти планирует обсудить в ходе визита в Узбекистан, запланированного на первую половину 2020 года.

Ранее правительство Узбекистана и ЕБРР подписали кредитные соглашения на общую сумму 246,1 миллиона долларов на проекты в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.