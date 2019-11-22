20:29 22 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.01
  • EUR10498.56
  • USD9500.96
Поиск
Европейский банк реконструкции и развития

ЕБРР планирует открыть третий офис в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Экономика
Получить короткую ссылку
14 0 0
Sputnik Узбекистан

В дополнение к действующему офису банка в Ташкенте и недавно открытому в Андижане банк рассматривает вопрос открытия в следующем году своего представительства в Каракалпакстане.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен расширить свое присутствие в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

ЕБРР планирует открыть третий офис в Узбекистане >>

Встречу с главой ЕБРР накануне провел посол Узбекистана в Великобритании Саид Рустамов. Стороны обсудили ход реализации пятилетней стратегии банка в стране (принята в 2018 году), которая предусматривает дальнейшее расширение деятельности банка на территории республики.

Встреча посла Узбекистана в Великобритании Саида Рустамова с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти
МИД Узбекистана
Встреча посла Узбекистана в Великобритании Саида Рустамова с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти

В частности, ЕБРР рассматривает вопрос открытия в следующем году своего представительства в Каракалпакстане. Это будет третий офис в дополнение к действующему офису в Ташкенте и недавно открытому в Андижане.

Совет инвесторов с участием ЕБРР создан в Узбекистане >>

Эти и другие вопросы сотрудничества Чакрабарти планирует обсудить в ходе визита в Узбекистан, запланированного на первую половину 2020 года.

Ранее правительство Узбекистана и ЕБРР подписали кредитные соглашения на общую сумму 246,1 миллиона долларов на проекты в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

По теме

ЕБРР вложит 90 млн $ на модернизацию систем водоочистки Хорезма - проект
Шавкат Мирзиёев принял президента ЕБРР Сума Чакрабарти
Роман узбекского писателя Измаилова удостоился премии ЕБРР
Теги:
сотрудничество, Узбекистан, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Вера Брежнева
Самые богатые Instagram-блогеры России - фото
Унитазы на месте. ФСБ показала, как выглядели корабли при передаче Украине
ФСБ России показала кадры с возвращенных Украине кораблей
Кто готов стать депутатом
Кандидаты в депутаты Олий Мажлиса: кто они?

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться