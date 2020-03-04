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Уткир Жумаев назначен хокимом города Бухары

Уткир Жумаев назначен и.о. хокима Бухары

пресс-служба хокимията Бухарской области
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200304/13593793/Utkir-Zhumaev-naznachen-io-khokima-Bukhary.html

До этого он занимал пост замхокима города. Биографию Уткира Жумаева - читайте в нашем полном материале.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В Узбекистане - новое назначение. На этот раз, исполняющим обязанности хокима Бухары был назначен Уткир Жумаев, сообщает пресс-служба администрации.

До этого он занимал пост замхокима города.

Жумаев в 1997 году работал инженером в "Бухоросувкурилиш". Затем -  директором государственной дорожно-эксплуатационной компании "Бухороавтойўл", руководителем учебного центра, а затем заместителем директора по строительству в иностранной компании "Кнауф Гипс Бухара".

Назначен новый хоким Бухарской области >>

Напомним, в конце января 2020 года исполняющим обязанности хокима Бухарской области стал Карим Камолов.

Глава администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов объявил, что Карим Камолов, который до настоящего времени исполнял обязанности главы города Бухары, назначен исполняющим обязанности хокима Бухарской области в соответствии с указом президента.

Теги:
политика, назначения, назначение, Узбекистан, Узбекистан, Бухара



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