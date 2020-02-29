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Назначен новый хоким Бухарской области

Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (347)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200229/13570170/Naznachen-novyy-khokim-Bukharskoy-oblasti.html

Исполнять обязанности главы области будет Карим Камолов, который до настоящего времени исполнял обязанности главы города Бухары.

ТАШКЕНТ, 29 фев - Sputnik. Исполняющим обязанности хокима Бухарской области стал Карим Камолов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Улица в Бухаре
Flickr / Sludge G
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Глава администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов объявил, что Карим Камолов, который до настоящего времени исполнял обязанности главы города Бухары, назначен исполняющим обязанности хокима Бухарской области в соответствии с указом президента.

Напомним, что предыдущий глава региона Уктам Барноев был освобожден от должности в связи с переходом на другую позицию. Он стал заместителем Премьер-министра Узбекистана.

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Пресс-служба Нижней палаты парламента сообщила, что глава администрации Бухарской области будет отвечать за вопросы развития аграрной и продовольственной сферы.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (347)
Теги:
назначение, Бухарская область, хоким



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