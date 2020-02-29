Назначен новый хоким Бухарской области

Исполнять обязанности главы области будет Карим Камолов, который до настоящего времени исполнял обязанности главы города Бухары.

ТАШКЕНТ, 29 фев - Sputnik. Исполняющим обязанности хокима Бухарской области стал Карим Камолов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов объявил, что Карим Камолов, который до настоящего времени исполнял обязанности главы города Бухары, назначен исполняющим обязанности хокима Бухарской области в соответствии с указом президента.

Напомним, что предыдущий глава региона Уктам Барноев был освобожден от должности в связи с переходом на другую позицию. Он стал заместителем Премьер-министра Узбекистана.

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Пресс-служба Нижней палаты парламента сообщила, что глава администрации Бухарской области будет отвечать за вопросы развития аграрной и продовольственной сферы.