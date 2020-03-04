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Ташкент посетит делегация Приморского края России

© CC0 / pixabay
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200304/13593981/Tashkent-posetit-delegatsiya-Primorskogo-kraya-Rossii.html

Планируется обсудить вопросы поставок овощей и фруктов из Узбекистана в Приморский край, сотрудничества оптовых и торговый сетей.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Делегация Приморского края России во главе с заместителем председателя Правительства региона Константином Шестаковым посетит Ташкент, сообщает МИД Узбекистана.

Визит намечен на 4-7 марта 2020 года.

В частности, предусмотрены двусторонние переговоры и встречи в министерствах инвестиции и внешней торговли, транспорта, Холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг" и частным бизнесом Узбекистана.

Планируется обсудить вопросы поставок овощей и фруктов из Узбекистана в Приморский край, сотрудничества оптовых и торговый сетей, развитие транспортно-логистического взаимодействия в целях расширения торгово-экономических связей.

Президент ЕБРР посетит Узбекистан в ближайшие дни >>

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в эти дни Узбекистан посетит еще и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти.

Помимо встречи с главой республики, запланировано совещание с министром финансов Тимуром Ишметовым. Также он посетит проекты банка в Ферганской долины.

Теги:
подготовка к визиту, официальный визит, визит, Россия, Россия, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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