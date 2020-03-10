Узбекистан и Россия проведут заседание МПК в конце марта

В качестве новых приоритетных направлений сотрудничества были обозначены сельское и лесное хозяйство, промышленность.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией состоится в конце марта, сообщает пресс-служба.

Известно, что вчера Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное обсуждению перспектив развития двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с РФ.

"Совместно с российскими партнерами планируется реализовать проекты на 7,3 миллиарда долларов, что даст возможность создания 3,5 тысячи рабочих мест", - говорится в сообщении.

В качестве новых приоритетных направлений сотрудничества были обозначены сельское и лесное хозяйство, промышленность, в том числе агропромышленный комплекс, транспортно-логистическая сфера, образование и инновации.

В МИД назвали причину переноса государственного визита Мирзиёева в Москву >>

Напомним, государственный визит президента Шавката Мирзиёева в Москву был перенесен на вторую половину июня в связи с необходимостью более тщательной подготовки к поездке. В планах - проведение межрегионального, образовательного и медиа форумов, а также открытие павильона "Узбекистан" на ВДНХ.