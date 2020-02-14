В МИД назвали причину переноса государственного визита Мирзиёева в Москву

Визит перенесен на вторую половину июня в связи с необходимостью более тщательной подготовки к поездке. В планах - проведение межрегионального, образовательного и медиа форумов, а также открытие павильона "Узбекистан" на ВДНХ.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. На пресс-конференции в Министерстве иностранных дел журналистам рассказали о предстоящих планах внешнеполитического ведомства на предстоящий 2020 год. Об этом сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

Главной обсуждаемой темой стал государственный визит президента Шавката Мирзиёева в Москву.

Он перенесен на вторую половину июня в связи с необходимостью более тщательной подготовки к поездке. В планах - проведение межрегионального, образовательного и медиа форумов, а также открытие павильона "Узбекистан" на ВДНХ, заявил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов.

Напомним, ранее государственный визит Шавката Мирзиёева был предварительно запланирован на начало февраля, однако позже был перенесен.

В среду вечером 12 февраля главы Узбекистана и РФ обсудили в телефонном разговоре детали предстоящего визита.