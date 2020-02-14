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В МИД назвали причину переноса государственного визита Мирзиёева в Москву

Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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167054
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200214/13466532/V-MIDe-nazvali-prichinu-perenosa-gosudarstvennogo-vizita-Mirzieva-v-Moskvu.html

Визит перенесен на вторую половину июня в связи с необходимостью более тщательной подготовки к поездке. В планах - проведение межрегионального, образовательного и медиа форумов, а также открытие павильона "Узбекистан" на ВДНХ.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. На пресс-конференции в Министерстве иностранных дел журналистам рассказали о предстоящих планах внешнеполитического ведомства на предстоящий 2020 год. Об этом сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

Ильхом Неъматов - первый заместитель министра иностранных дел
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ильхом Неъматов: думаю, президент Узбекистана приедет на 9 Мая в Москву

Главной обсуждаемой темой стал государственный визит президента Шавката Мирзиёева в Москву.

Он перенесен на вторую половину июня в связи с необходимостью более тщательной подготовки к поездке. В планах - проведение межрегионального, образовательного и медиа форумов, а также открытие павильона "Узбекистан" на ВДНХ, заявил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов.

Напомним, ранее государственный визит Шавката Мирзиёева был предварительно запланирован на начало февраля, однако позже был перенесен.

В среду вечером 12 февраля главы Узбекистана и РФ обсудили в телефонном разговоре детали предстоящего визита.

Теги:
президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Россия, государственный визит, МИД Узбекистана



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