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Министр по инвестициям и внешней торговли Сардор Умурзаков

Сардор Умурзаков может стать вице-премьером

© Международный пресс-клуб.
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200310/13638001/Sardor-Umurzakov-vozmozhno-stanet-vitse-premerom.html

Министр инвестиций и внешней торговли с высокой долей вероятности займет пост заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса единогласно одобрили кандидатуру Сардора Умурзакова на пост заместителя премьер Арипова. На новой позиции он будет отвечать за вопросы инвестиций и внешнеэкономических связей. Об этом сообщает пресс-служба Нижней палаты парламента.

Теперь соответствующий указ о назначении должен подписать глава государства.

Напомним, Сардор Умурзаков возглавлял министерство инвестиций и внешней торговли с января 2019 года. Ведомство было создано путем слияния Государственного комитета по инвестициям и Министерства внешней торговли.

Умурзаков родился 23 ноября 1977 года, он выпускник Ташкентского государственного экономического университета и университета Рединга (Великобритания).

Теги:
вице-премьер, депутаты, Законодательная палата Олий Мажлиса, Инвестиции, министр



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