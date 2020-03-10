Сардор Умурзаков может стать вице-премьером

Министр инвестиций и внешней торговли с высокой долей вероятности займет пост заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса единогласно одобрили кандидатуру Сардора Умурзакова на пост заместителя премьер Арипова. На новой позиции он будет отвечать за вопросы инвестиций и внешнеэкономических связей. Об этом сообщает пресс-служба Нижней палаты парламента.

Теперь соответствующий указ о назначении должен подписать глава государства.

Напомним, Сардор Умурзаков возглавлял министерство инвестиций и внешней торговли с января 2019 года. Ведомство было создано путем слияния Государственного комитета по инвестициям и Министерства внешней торговли.

Умурзаков родился 23 ноября 1977 года, он выпускник Ташкентского государственного экономического университета и университета Рединга (Великобритания).