Сардор Умурзаков может стать вице-премьером

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса единогласно одобрили кандидатуру Сардора Умурзакова на пост заместителя премьер Арипова. На новой позиции он будет отвечать за вопросы инвестиций и внешнеэкономических связей. Об этом сообщает пресс-служба Нижней палаты парламента.
Теперь соответствующий указ о назначении должен подписать глава государства.
Напомним, Сардор Умурзаков возглавлял министерство инвестиций и внешней торговли с января 2019 года. Ведомство было создано путем слияния Государственного комитета по инвестициям и Министерства внешней торговли.
Умурзаков родился 23 ноября 1977 года, он выпускник Ташкентского государственного экономического университета и университета Рединга (Великобритания).