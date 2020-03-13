Действия США привели мир к хаосу и гуманитарным катастрофам — Госсовет КНР

Госсовет КНР выпустил доклад "Нарушения прав человека в США-2019". В документе, в частности, говорится, что Вашингтон снимает с себя международную ответственность при любом удобном случае.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Государственный совет Китая раскритиковал действия Соединенных Штатов Америки на международной арене.

"США для защиты своего положения гегемона руководствуются политикой односторонних действий, попирают международный порядок и систему международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН", — говорится в докладе Госсовета КНР "Нарушения прав человека в США-2019". Документ цитирует РИА Новости

Как отметили в Пекине, Вашингтон при любом удобном случае выходит из международных договоренностей, снимает с себя международную ответственность, расшатывает основы глобального взаимного доверия и сотрудничества.

"США неоднократно прибегали к санкциям и применению оружия, что привело к потрясениям и хаосу во многих точках мира и серьезным гуманитарным катастрофам", — заявили в Госсовете КНР.