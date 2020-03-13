Действия США привели мир к хаосу и гуманитарным катастрофам — Госсовет КНР

"США для защиты своего положения гегемона руководствуются политикой односторонних действий, попирают международный порядок и систему международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН", — говорится в докладе Госсовета КНР "Нарушения прав человека в США-2019". Документ цитирует РИА Новости.
Как отметили в Пекине, Вашингтон при любом удобном случае выходит из международных договоренностей, снимает с себя международную ответственность, расшатывает основы глобального взаимного доверия и сотрудничества.
"США неоднократно прибегали к санкциям и применению оружия, что привело к потрясениям и хаосу во многих точках мира и серьезным гуманитарным катастрофам", — заявили в Госсовете КНР.