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Флаги США и Китая

Действия США привели мир к хаосу и гуманитарным катастрофам — Госсовет КНР

AP Photo/Andy Wong
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200313/13666965/Deystviya-SShA-priveli-mir-k-khaosu-i-gumanitarnym-katastrofam--Gossovet-KNR.html

Госсовет КНР выпустил доклад "Нарушения прав человека в США-2019". В документе, в частности, говорится, что Вашингтон снимает с себя международную ответственность при любом удобном случае.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Государственный совет Китая раскритиковал действия Соединенных Штатов Америки на международной арене.

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"США для защиты своего положения гегемона руководствуются политикой односторонних действий, попирают международный порядок и систему международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН", — говорится в докладе Госсовета КНР "Нарушения прав человека в США-2019". Документ цитирует РИА Новости.

Как отметили в Пекине, Вашингтон при любом удобном случае выходит из международных договоренностей, снимает с себя международную ответственность, расшатывает основы глобального взаимного доверия и сотрудничества.

"США неоднократно прибегали к санкциям и применению оружия, что привело к потрясениям и хаосу во многих точках мира и серьезным гуманитарным катастрофам", — заявили в Госсовете КНР.

Теги:
Экономика, Китай, политика, КНР, США



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