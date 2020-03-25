Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

По последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 55 регионах.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин 25 марта выступит с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с распространением коронавируса COVID-19.

Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение будет показано по телевидению после 15.00 по московскому времени.

"Может (в 15.00 мск), и позже. Президент готовится", — сказал Песков.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.

В России на данный момент заболевание выявлено у 658 граждан в 55 регионах.

Во вторник Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу. Там он пообщался с главврачом, персоналом и пациентами.