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Президент РФ Владимир Путин

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200325/13762839/Putin-segodnya-vystupit-s-obrascheniem-k-rossiyanam.html

По последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 55 регионах.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин 25 марта выступит с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с распространением коронавируса COVID-19.

Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© Sputnik / Илья Питалев
В России уже 658 заболевших коронавирусом
Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение будет показано по телевидению после 15.00 по московскому времени.

"Может (в 15.00 мск), и позже. Президент готовится", — сказал Песков.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.

В России на данный момент заболевание выявлено у 658 граждан в 55 регионах.

Во вторник Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу. Там он пообщался с главврачом, персоналом и пациентами.

Теги:
здоровье, политика, Россия, коронавирус, Владимир Путин



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