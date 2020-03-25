Путин в спецкостюме посетил больных коронавирусом - видео

Президент России Владимир Путин посетил клинику в Коммунарке, где лежат пациенты с коронавирусной инфекцией. Смотрите видео!

Вчера, 24 марта, Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где пообщался с главным врачом Денисом Проценко.

Глава государства поблагодарил Проценко за организацию всех процессов в больнице. Российский лидер также посетил пациентов, перед этим надев защитный костюм и респиратор.

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Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране: "азиатский", когда вспышка болезни быстро затихает, и "итальянский", когда остановить ее не удается.

При этом Проценко не исключил и того, что эпидемия в России будет развиваться по "азиатскому сценарию". В этом случае распространение заболевания оборвется к апрелю-маю.