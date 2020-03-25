10:08 25 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Видео

Путин в спецкостюме посетил больных коронавирусом - видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (291)
79 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik на русском
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200325/13753612/Putin-v-speckostume-posetil-bolnih-korornavirusom-video.html

Президент России Владимир Путин посетил клинику в Коммунарке, где лежат пациенты с коронавирусной инфекцией. Смотрите видео!

Вчера, 24 марта, Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где пообщался с главным врачом Денисом Проценко.

Глава государства поблагодарил Проценко за организацию всех процессов в больнице. Российский лидер также посетил пациентов, перед этим надев защитный костюм и респиратор.

В ВОЗ назвали США следующим эпицентром распространения COVID-19 >>

Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране: "азиатский", когда вспышка болезни быстро затихает, и "итальянский", когда остановить ее не удается.

При этом Проценко не исключил и того, что эпидемия в России будет развиваться по "азиатскому сценарию". В этом случае распространение заболевания оборвется к апрелю-маю.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (291)
Теги:
видеоролик, Видео, коронавирус, Россия, Россия, Владимир Путин, Владимир Путин



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Дыхание весны: города мира под покрывалом из вишневых цветов - фотолента
В Таджикистане выпустили вторую серию мультика для детей о коронавирусе
Стратегия развития транспортной системы Ташкента
Транспортная революция в Ташкенте - что изменится



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться