Президенты Узбекистана и Афганистана обсудили борьбу с коронавирусом

Главы стран подчеркнули важность тесного сотрудничества и координации действий по контролю санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В первую очередь, стороны обменялись теплыми поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю весеннего праздника Навруз.

Также Мирзиёев поздравил своего коллегу с избранием на пост президента Афганистана и искренне пожелал больших успехов в реализации приоритетных задач по обеспечению стабильности и устойчивого развития страны.

Ашраф Гани, в свою очередь, отметил большой вклад республики в урегулирование афганского конфликта и усилия, направленные на социально-экономическое восстановление страны.

Президент Афганистана подчеркнул, что "отправной точкой" на пути к миру в регионе стала Ташкентская международная конференция по Афганистану, проведенная два года назад по инициативе Мирзиёева.

В ходе беседы стороны также обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в мире и, в особенности, меры, которые принимаются в регионе для предотвращения распространения COVID-19.

Ашраф Гани выразил особую признательность за содействие Узбекистана в борьбе с пандемией. Он отметил, что построенная узбекскими специалистами железная дорога "Хайратон – Мазари-Шариф", активные поставки электроэнергии, продовольственной и промышленной продукции, а также беспрепятственный транзит торговых и гуманитарных грузов по территории Узбекистана — все это меры, которые помогают противостоять нынешней угрозе.

Главы стран подчеркнули важность тесного сотрудничества и координации действий по контролю санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

Лидеры Узбекистана и Афганистана также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.

Также стороны договорились об активизации усилий по подготовке проектов, призванных обеспечить скорейший выход Афганистана из кризиса.