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Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани.

Президенты Узбекистана и Афганистана обсудили борьбу с коронавирусом

Пресс-служба президента РУ
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200326/13776921/Prezidenty-Uzbekistana-i-Afganistana-obsudili-borbu-s-koronavirusom.html

Главы стран подчеркнули важность тесного сотрудничества и координации действий по контролю санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. 

В первую очередь, стороны обменялись теплыми поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю весеннего праздника Навруз.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жормат Токаев
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили борьбу с коронавирусом

Также Мирзиёев поздравил своего коллегу с избранием на пост президента Афганистана и искренне пожелал больших успехов в реализации приоритетных задач по обеспечению стабильности и устойчивого развития страны.

Ашраф Гани, в свою очередь, отметил большой вклад республики в урегулирование афганского конфликта и усилия, направленные на социально-экономическое восстановление страны.

Президент Афганистана подчеркнул, что "отправной точкой" на пути к миру в регионе стала Ташкентская международная конференция по Афганистану, проведенная два года назад по инициативе Мирзиёева. 

В ходе беседы стороны также обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в мире и, в особенности, меры, которые принимаются в регионе для предотвращения распространения COVID-19. 

Ашраф Гани выразил особую признательность за содействие Узбекистана в борьбе с пандемией. Он отметил, что построенная узбекскими специалистами железная дорога "Хайратон – Мазари-Шариф", активные поставки электроэнергии, продовольственной и промышленной продукции, а также беспрепятственный транзит торговых и гуманитарных грузов по территории Узбекистана — все это меры, которые помогают противостоять нынешней угрозе. 

Востоковед Василий Кравцов
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Главы стран подчеркнули важность тесного сотрудничества и координации действий по контролю санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

Лидеры Узбекистана и Афганистана также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.

Также стороны договорились об активизации усилий по подготовке проектов, призванных обеспечить скорейший выход Афганистана из кризиса.

Теги:
телефонный разговор, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Ашраф Гани Ахмадзай, Афганистан



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