Нижняя палата парламента Узбекистана создала рабочую группу по участию страны в ЕАЭС

В нее вошли лидеры фракций всех пяти партий в палате, председатели комитетов. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Совет Законодательной палаты парламента Узбекистана создал рабочую группу по вопросу участия страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил первый заместитель спикера нижней палаты Акмаль Саидов.

"Кенгаш Законодательной палаты Олий Мажлиса создал рабочую группу для изучения вопросов сотрудничества между Республикой Узбекистан и Евразийским экономическим союзом", - цитирует слова Саидова пресс-служба нижней палаты на своем сайте.

Саидов добавил, что в рабочую группу вошли лидеры фракций всех пяти партий в палате, председатели комитетов.

Первый вице-спикер сообщил, что поддержку рабочей группе также окажет Институт проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе, что создаст необходимые условия для получения предложений зарубежных экспертов, а также анализа зарубежного опыта интеграции в ЕАЭС.

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Напомним, правительство Узбекистана намерено внести на рассмотрение обеих палат Олий Мажлиса предложение об участии Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве наблюдателя.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.