Узбекистан вступит в ЕАЭС в качестве наблюдателя - предложение Кабмина

По результатам аналитической работы было принято решение, что статус наблюдателя сегодня является для Узбекистана наиболее предпочтительным.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана намерено внести на рассмотрение обеих палат Олий Мажлиса предложение об участии Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве наблюдателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кабмина страны.

Шавкат Мирзиеёв неоднократно подчеркивал, что стране при принятии решения по поводу вступления в ЕАЭС нужно проанализировать все вызовы. При этом глава государства отмечает, что предприятия страны не адаптированы к требованиям структуры. В январе 2020-го президент заявил, что вопрос участия Узбекистана в союзе должен быть всесторонне изучен в парламенте.

"Правительство в ближайшее время внесет на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя", - сказал представитель правительства.

Уточняется, что такое решение принято накануне на заседании рабочей группы правительства по изучению всех вариантов и последствий участия Узбекистана в ЕАЭС.

"По результатам аналитической работы было принято решение, что статус наблюдателя сегодня является для Узбекистана наиболее предпочтительным," - добавили в Кабмине.

На заседании были рассмотрены исследования ведущих независимых консалтинговых компаний по этому вопросу и научно-исследовательских учреждений, предложения и заключения зарубежных и местных специалистов.

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Также в рамках сотрудничества Узбекистана и ЕАЭС были изучены мнения экспертов по крупным отраслям экономики и промышленной политики, упорядочению таможенной тарификации и внешней торговой политики, трудовой миграции, стандартизации и ветеринарии, санитарному и фитосанитарному контролю и другие вопросы.

Для справки: ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.