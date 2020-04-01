Узбекистан продолжит поддерживать процесс установления мира в Афганистане — МИД

Сейчас крайне важна реализация достигнутых раннее договоренностей о прекращении огня и насилия, переход к общенациональному межафганскому диалогу с участием всех заинтересованных сторон, отметили в Министерстве иностранных дел республики.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан приветствует договоренность лидеров Афганистана о формировании инклюзивной переговорной команды и рассматривает это в качестве решающего шага на пути к мирному урегулированию внутриполитического кризиса в стране, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

По данным СМИ, президент Афганистана Ашраф Гани и его политический конкурент Абдулла Абдулла достигли договоренности по вопросу о формировании единой делегации на переговорах с движением "Талибан"*, которые изначально были запланированы на 10 марта, но не состоялись. Новая дата межафганской встречи пока не определена.

"Исключительно важным на данном этапе является реализация достигнутых раннее договоренностей о прекращении огня и насилия, переход к общенациональному межафганскому диалогу с участием всех заинтересованных сторон, включая движение "Талибан"*. Узбекистан вновь заявляет о своей твердой приверженности и далее развивать и укреплять отношения дружбы и добрососедства с народом Афганистана и всячески поддерживать процесс установления прочного и долгосрочного мира в стране", — говорится в публикации на официальном сайте МИД Узбекистана.

Напомним, в конце февраля на торжественной церемонии в Катаре США и "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

Спустя несколько дней министр иностранных дел РУз Абдулазиз Камилов встретился в Дохе с главой политического офиса "Талибана"* в Катаре муллой Абдул Гани Барадаром. Они обсудили вопросы, связанные с продвижением мирного политического процесса в Афганистане.

По данным МИД РУз, Барадар особо отметил усилия Узбекистана по запуску мирного политического процесса в Афганистане, реализации в стране различных экономических проектов, основная цель которых — благополучие и прогресс афганского народа, процветание Афганистана как мирного и стабильного государства". Барадар также выразил искреннюю признательность президенту Узбекистана за постоянное внимание к проблемам Афганистана.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.