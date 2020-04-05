Власти Афганистана поблагодарили Шавката Мирзиёева за гуманитарную помощь

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. На днях Узбекистан отправил в Афганистан около 600 тонн гуманитарного груза. Товарные составы прибыли в страну 3 апреля.
Церемония безвозмездной передачи гуманитарной помощи афганской стороне состоялась в приграничном городе Хайратон.
В мероприятии приняли участие государственный министр Афганистана по чрезвычайным ситуациям Наджиб Фахим, губернатор провинции Балх Исхак Рахгузар, с узбекской стороны — посол республики Ядгархожа Шадманов и представители Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Официальные лица Афганистана выразили слова благодарности президенту Шавкату Мирзиёеву и всему узбекскому народу, который протянул руку помощи в сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса.
Также была подчеркнута высокая роль Узбекистана в урегулировании афганского кризиса и восстановлении экономики и инфраструктуры страны.
Глава администрации провинции Балх Исхак Рахгузар назвал Узбекистан братским государством и отметил, что его поддержку чувствует каждый житель Афганистана.
Ранее Узбекистан направил гуманитарную помощь в Кыргызстан. В соседнюю республику доставили 1000 тонн муки, различные продукты питания, одноразовые защитные комбинезоны, респираторы, перчатки, защитные очки, пирометры и тест-системы для диагностики коронавируса.