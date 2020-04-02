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Узбекистан направил гуманитарную помощь в Кыргызстан

Андпресса
Общество
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (338)
17210
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200402/13829291/Uzbekistan-napravil-gumanitarnuyu-pomosch-v-Kyrgyzstan.html

В соседнюю республику доставят 1000 тонн муки, различные продукты питания, одноразовые защитные комбинезоны, респираторы, перчатки, защитные очки, пирометры и тест-системы для диагностики коронавируса.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Узбекистан направил в Кыргызстан товарные поезда с гуманитарным грузом в качестве помощи в борьбе с пандемией. 

Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Андпресса
Узбекистан направил гумпомощь Кыргызстану

Доставка безвозмездной помощи соседней республике была оказана по инициативе президента Шавката Мирзиёева.

Гуманитарный груз был сформирован совместно Министерством по ЧС, хокимиятом Андижанской области, компаниями "Узбекистон темир йуллари", "Кургонтепа дон махсулотлари" и местными фармацевтическими предприятиями.

Андпресса
Узбекистан направил гумпомощь Кыргызстану

В товарный поезд, который отправился из Кургантепинского района Андижанской области, загрузили 1000 тонн муки, продукты питания, одноразовые защитные комбинезоны, респираторы, медицинские перчатки, защитные очки, пирометры и тест-системы для диагностики COVID-19. 

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По последним данным, в Кыргызстане зафиксировано 116 случаев заражения коронавирусом.

В Узбекистане между тем число инфицированных COVID-19 достигло 187 человек, двое граждан скончались, 12 выздоровели.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (338)
Теги:
гуманитарная помощь, коронавирус, Узбекистан, Кыргызстан



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