Главы МИД Узбекистана и Афганистана провели телефонный разговор

Афганская сторона выразила признательность за большой вклад Узбекистана в урегулирование кризиса и за помощь в сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар провели телефонный разговор.

Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Прежде всего Камилов поздравил своего афганского коллегу с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства и пожелал успехов в его деятельности.

Ханиф Атмар, в свою очередь, выразил благодарность президенту Шавкату Мирзиёеву за те усилия, которые оказывает Узбекистан в урегулировании афганского кризиса.

Глава МИД Афганистана также поблагодарил за гуманитарную помощь, которую республика отправила на прошлой неделе.

Напомним: Узбекистан доставил в Афганистан около 600 тонн гуманитарного груза. Товарные составы прибыли 3 апреля. Церемония безвозмездной передачи гуманитарной помощи афганской стороне состоялась в приграничном городе Хайратон.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки и ряду проблем региональной политики.