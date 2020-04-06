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Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял Советника Президента Исламской Республики Афганистан по вопросам национальной безопасности Мухаммада Ханифа Атмара

Главы МИД Узбекистана и Афганистана провели телефонный разговор

МИД Узбекистана / Зафар Юлдашкулов
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200406/13865148/Glavy-MID-Uzbekistana-i-Afganistana-proveli-telefonnyy-razgovor.html

Афганская сторона выразила признательность за большой вклад Узбекистана в урегулирование кризиса и за помощь в сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар провели телефонный разговор.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан продолжит поддерживать процесс установления мира в Афганистане — МИД

Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Прежде всего Камилов поздравил своего афганского коллегу с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства и пожелал успехов в его деятельности.

Ханиф Атмар, в свою очередь, выразил благодарность президенту Шавкату Мирзиёеву за те усилия, которые оказывает Узбекистан в урегулировании афганского кризиса.

Глава МИД Афганистана также поблагодарил за гуманитарную помощь, которую республика отправила на прошлой неделе.

Напомним: Узбекистан доставил в Афганистан около 600 тонн гуманитарного груза. Товарные составы прибыли 3 апреля. Церемония безвозмездной передачи гуманитарной помощи афганской стороне состоялась в приграничном городе Хайратон.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки и ряду проблем региональной политики.

Теги:
Абдулазиз Камилов, телефонный разговор, Узбекистан, Афганистан



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