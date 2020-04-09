Президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили борьбу с коронавирусом

Главы стран подчеркнули важность тесного сотрудничества и координации действий по контролю санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе ЦА.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Главы стран обменялись мнениями о текущей эпидемиологической ситуации в обеих странах и в регионе Центральной Азии в целом.

Стороны отметили важность выработки скоординированных мер и тесного сотрудничества по линии соответствующих медицинских и других задействованных служб в целях эффективной борьбы с COVID-19.

Лидеры Узбекистана и Таджкистана также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и транспортно-коммуникационной сферах.

Отдельное внимание главы государств уделили реализуемым проектам в рамках межрегиональных обменов, в том числе между столицами – Ташкентом и Душанбе.

В ходе беседы президенты Узбекистана и Таджикистана также рассмотрели некоторые актуальные вопросы регионального сотрудничества и международной повестки дня.