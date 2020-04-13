Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин обсудили борьбу с коронавирусом

Президенты договорились об оперативном взаимодействии между министерствами здравоохранения и ведущими медицинскими центрами двух стран.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президенты Узбекистана и Южной Кореи Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин обсудили по телефону борьбу с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

Мирзиёев поблагодарил южнокорейского коллегу за практическую помощь в противодействии распространению инфекции.

"Так, с конца марта в нашей стране активно работает, делится своими знаниями и навыками корейский профессор — специалист-эпидемиолог. В этом месяце ожидается прибытие из Страны утренней свежести еще одного опытного практика — анестезиолога-реаниматолога. Организованы чартерные рейсы по эвакуации наших граждан и доставке необходимых медицинских препаратов", — говорится в публикации.

Главы государств подтвердили, что и дальше будут расширять сотрудничество по вопросам внедрения в Узбекистане передового опыта корейской медицины, в том числе в организации карантинных мероприятий, выявлении и лечении заболеваний, проведении реабилитационных мероприятий, повышении квалификации медицинских кадров.

Кроме того, президенты отметили необходимость сохранения достигнутой динамики торгово-экономического, инвестиционного, финансового и научно-инновационного сотрудничества между государствами.

"Проанализирована реализация приоритетных инвестиционных проектов с участием ведущих корейских компаний и социально значимых программ по линии Эксимбанка Южной Кореи и фонда EDCF, — говорится в сообщении. — С удовлетворением констатирован заметный рост объемов торговли и совместных предприятий, что, по общему мнению, свидетельствует об усилении взаимного интереса со стороны бизнеса".

Также лидеры двух стран отметили, что нужно продолжать активные контакты и обмен на уровне правительств в целях безусловной реализации договоренностей визита на высшем уровне в Узбекистан в апреле прошлого года, а также тщательной подготовки к предстоящему саммиту в Сеуле.