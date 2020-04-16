Мирзиёев: "Отечественные тракторы должны быть по карману дехканам"

Поставлены задачи по ускорению механизации сбора хлопка, доставке на места не менее 1 тысячи хлопкоуборочных машин до сентября текущего года, организации сервисных центров во всех регионах.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Под председательством Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам развития химической, агротехнической и автомобильной промышленности, сообщает пресс-служба главы государства.

В это сложное время в Узбекистане задействованы все резервы для поддержания экономики и доходов населения на стабильном уровне. Для каждой отрасли прорабатываются отдельные меры. За 128 крупными производственными предприятиями для оказания им помощи и оперативного решения их проблем закреплены руководители администрации президента, правительства, министерств и ведомств.

Предприятия химической промышленности, наряду с сохранением существующих мощностей, располагают всеми возможностями для введения новых производств. Вместе с тем нынешнее положение дел в отрасли подвергнуто резкой критике.

Отмечалось, что в текущем году намечено выпустить продукцию на 9 триллионов сумов и осуществить экспорт на 280 миллионов долларов. Для достижения этих целей акционерному обществу "Узкимёсаноат", подчеркивалось, следует содействовать предприятиям отрасли и увеличить производство востребованной продукции.

В частности, поставлена задача довести мощность предприятия по выпуску поливинилхлорида в акционерном обществе "Навоиазот" до 90% в ближайшем месяце и сдать в эксплуатацию проект по выпуску азотной кислоты.

В связи с эпидемиологической ситуацией вырос спрос на чистящие и дезинфицирующие средства. В частности, из соседних государств поступили заказы на 2 тысячи тонн гипохлоритов. Также растет спрос на цианиды, важные для горно-металлургической промышленности.

В связи с этим даны указания по полному задействованию возможностей, разработке новых проектов по наращиванию объемов производства и модернизации мощностей.

Отмечена важность сокращения транспортных расходов для повышения конкурентоспособности отечественной продукции на внешнем рынке, повышения удобства перевозки грузов железными дорогами, договорившись с зарубежными партнерами.

На сегодняшнем совещании указано на необходимость развития системы работы с клиентами для облегчения приобретения техники, предоставления фермерам и дехканам соответствующих льгот по кредитам. Компании "Агротехсаноатхолдинг" поручено внедрить систему продажи сельхозтехники на основе электронного заказа.

Президент раскритиковал качество и цену отечественной техники, отметив при этом, что она не способна конкурировать с зарубежными аналогами. И как следствие, дороговизна техники влияет на цену сельскохозяйственной продукции.

В связи с этим даны поручения по оптимизации производственных процессов на основе анализа цен на технику, ускорению ввода металлолитейных мощностей, повышению уровня локализации.

Мирзиёев подчеркнул, что цель локализации это выпуск доступных отечественных тракторов, которые отвечают запросам сел и по карману дехканам.

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Поставлены задачи по ускорению механизации сбора хлопка, доставке на места не менее 1 тысячи хлопкоуборочных машин до сентября текущего года, организации сервисных центров во всех регионах.

Отдельно остановился глава государства и на вопросах развития автомобильной промышленности.

Рынок запасных и комплектующих частей в Узбекистане оценивается в 500 миллионов долларов. Однако доля продукции местного производства на этом рынке составляет лишь 9 процентов.

Перед акционерным обществом "Узавтосаноат" поставлена задача обеспечить до конца года локализацию 300 видов комплектующих, ввозимых из-за рубежа, и наладить их производство в качестве, не уступающем зарубежным аналогам.

Даны указания по разработке новых моделей, стимулированию коммерческих банков, выдающих автокредиты.

Отмечалось, что хороший результат даст расширение производства спецтехники на заводах "Samauto" и "MAN", освоение выпуска новых видов, востребованных аграрной отраслью.

Затронут также вопрос увеличения экспорта автопромышленной продукции. Подчеркнута важность контроля качества через цифровизацию всей цепочки от производственных процессов до продажи и сервиса, повышения доверия к продукции, обеспечения открытости и прозрачности.