В соответствии с документом палата будет состоять из 50 членов, работающих на общественных началах.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании Общественной палаты, документ опубликован на сайте газеты парламента и правительства страны "Народное слово".

"Создать Общественную палату при президенте Республики Узбекистан, а также общественные палаты Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента", - говорится в сообщении.

В соответствии с документом палата будет состоять из 50 членов, работающих на общественных началах.

В том числе президент будет назначать 18 членов из числа представителей негосударственных некоммерческих организаций (ННО) и СМИ, а также граждан страны, внесших большой вклад в развитие общества.

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Еще 18 человек будут приниматься в палату на основе решения палаты и конкурсного отбора из кандидатов, представленными ННО, СМИ и представителями широкой общественности. Остальные 14 являются председателями региональных общественных палат. В региональные общественные палаты войдут 21 человек.

Срок полномочий членов Общественной палаты и региональных общественных палат составит три года.