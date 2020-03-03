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Здание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте

Президент распорядился внедрить систему "Электронный парламент"

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200303/13584941/Prezident-rasporyadilsya-vnedrit-sistemu-Elektronnyy-parlament.html

Жителям будет предоставлена возможность оценивать каждый принятый Законодательной палатой Олий Мажлиса закон, а также уровень его эффективности.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Президент определил задачи по приоритетным направлениям Стратегии действий на 2017-2021 годы, порядок и практику их реализации.

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Для того, чтобы совершенствовать систему государственного и общественного строительства в этом году решено внедрить в деятельность Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса республики систему "Электронного парламента". 

По итогам года, как распорядился Мирзиёев, будет проводиться мониторинг деятельности парламента. Жителям будет предоставлена возможность оценивать каждый принятый Законодательной палатой Олий Мажлиса закон, а также уровень его эффективности.

С 1 июля нынешнего года на заседаниях Законодательной палаты будет регулярно заслушиваться информация руководителей государственных органов и органов хозяйственного управления по наиболее важным вопросам.

С 1 августа 2020 года в Сенате будут заслушиваться отчеты послов Узбекистана в зарубежных государствах, а также проводиться заседания Кенгаша и комитетов Верхней палаты с выездом на места.

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До 1 июля 2020 года будет запущено мобильное приложение веб-портала "Mening fikrim".

Напомним, в своем обращении к парламенту в начале года президент страны объявил 2020-й - Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики.

Также, как отметил глава государства, появятся должности заместителя премьер-министра по вопросам информационных технологий, заместили руководителей министерств и ведомств и хокимов в данном направлении.

Теги:
Президент, электронный парламент, Законодательная палата Олий Мажлиса, законодательство



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