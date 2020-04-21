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Мишустин поблагодарил Арипова за поставку защитных масок в Россию

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200421/13967896/Mishustin-poblagodaril-Aripova-za-postavku-zaschitnykh-masok-v-Rossiyu.html

Москва в субботу получила первую партию гуманитарной помощи от правительства Узбекистана. В понедельник в аэропорт Шереметьево прибыла вторая партия гумпомощи.

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым поблагодарил правительство республики за поставку защитных масок и других материалов, необходимых для борьбы с COVID-19.

Гуманитарная помощь разрушает мировой политический порядок
Мишустин подчеркнул, что эта гуманитарная поддержка вновь подтвердила партнерский характер российско-узбекистанских отношений, отмечается в публикации на сайте правительства РФ.

Абдулла Арипов, в свою очередь, поблагодарил Россию за направленные в страну тест-системы для выявления инфекции и постоянные консультации специалистов-эпидемиологов из РФ по видеосвязи. 

Также премьеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере и подключения Узбекистана к евразийской экономической интеграции.

Напомним, Москва получила первую партию гуманитарной помощи от правительства Узбекистана в субботу. В понедельник в аэропорт Шереметьево прибыла вторая партия гумпомощи.

Теги:
Эпидемия, пандемия, коронавирус, гуманитарная помощь, Россия, Узбекистан, Абдулла Арипов, Михаил Мишустин



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