Мишустин поблагодарил Арипова за поставку защитных масок в Россию

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым поблагодарил правительство республики за поставку защитных масок и других материалов, необходимых для борьбы с COVID-19.публикации на сайте правительства РФ.
Абдулла Арипов, в свою очередь, поблагодарил Россию за направленные в страну тест-системы для выявления инфекции и постоянные консультации специалистов-эпидемиологов из РФ по видеосвязи.
Также премьеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере и подключения Узбекистана к евразийской экономической интеграции.
Напомним, Москва получила первую партию гуманитарной помощи от правительства Узбекистана в субботу. В понедельник в аэропорт Шереметьево прибыла вторая партия гумпомощи.