Мишустин поблагодарил Арипова за поставку защитных масок в Россию

Москва в субботу получила первую партию гуманитарной помощи от правительства Узбекистана. В понедельник в аэропорт Шереметьево прибыла вторая партия гумпомощи.

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым поблагодарил правительство республики за поставку защитных масок и других материалов, необходимых для борьбы с COVID-19.

Мишустин подчеркнул, что эта гуманитарная поддержка вновь подтвердила партнерский характер российско-узбекистанских отношений, отмечается в публикации на сайте правительства РФ.

Абдулла Арипов, в свою очередь, поблагодарил Россию за направленные в страну тест-системы для выявления инфекции и постоянные консультации специалистов-эпидемиологов из РФ по видеосвязи.

Также премьеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере и подключения Узбекистана к евразийской экономической интеграции.

Напомним, Москва получила первую партию гуманитарной помощи от правительства Узбекистана в субботу. В понедельник в аэропорт Шереметьево прибыла вторая партия гумпомощи.