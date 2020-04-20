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Узбекистан направил гуманитарную помощь Китаю

В Москву вылетела вторая партия гуманитарной помощи из Ташкента

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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Тема:
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200420/13961534/V-Moskvu-vyletela-vtoraya-partiya-gumanitarnoy-pomoschi-iz-Tashkenta.html

Двадцатого апреля самолет ВВС Узбекистана Ил-76ТД с медицинскими масками на борту вылетел из республики. Борт ожидают в аэропорту Шереметьево.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik, Мария Науменко. В Москву прибудет вторая партия гуманитарной помощи из Узбекистана в понедельник, 20 апреля.

Как сообщили Sputnik в посольстве РУз в Москве, 20 апреля самолет ВВС Узбекистана Ил-76ТД с медицинскими масками на борту вылетел из республики.

Прибытие гуманитарного груза ожидают в московском аэропорту Шереметьево.

Напомним, 18 апреля Москва получила первую партию гуманитарной помощи от правительства Узбекистана - медицинские маски. Груз встретили представители посольства РУз в Москве и Министерства экономического развития РФ.

Гуманитарная помощь разрушает мировой политический порядок >>

Ранее стало известно, что республика поставит в РФ в рамках гуманитарной помощи пять миллионов медицинских масок. Кроме того, Россия безвозмездно передала Узбекистану тест-системы для выявления коронавируса.

В Узбекистане 15 марта был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. По последним данным Министерства здравоохранения республики, 1 565 человек заболели, пятеро скончались.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (395)
Теги:
коронавирус, Карантин, гуманитарная помощь, Ташкент, Ташкент, Россия, Россия, Москва, Москва



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