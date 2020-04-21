Сергей Лавров ответил на критику в адрес ЕАЭС

Глава МИД РФ обратил внимание на конкуренцию, в которую Запад вступает с Россией, пытаясь ограничить влияние страны в Центральноазиатском регионе.

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова рассказал, с чем, по его мнению, связана критика в адрес Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет предела совершенству. Но если в Киргизии распространяются мнения о том, что надо что-то менять (в ЕАЭС), я не исключаю, что это отражения соревновательного процесса, отражения конкуренции за Центральную Азию, в которую активно вступили наши западные коллеги. Мы считаем, что такая конкуренция контрпродуктивна, гораздо лучше сотрудничать, чтобы помогать центральноазиатским странам", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 14 апреля состоялась виртуальная встреча Высшего евразийского экономического совета. Главы государств обсудили совместные меры реагирования на ситуацию, связанную с распространением коронавируса COVID-19.

В итоговом заявлении лидеры стран ЕАЭС, в частности, призвали все государства прекратить вооруженные конфликты, торговые войны и односторонние санкции.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Беларусь. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.