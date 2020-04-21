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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Сергей Лавров ответил на критику в адрес ЕАЭС

МИД РФ
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200421/13971764/Sergey-Lavrov-otvetil-na-kritiku-v-adres-EAES.html

Глава МИД РФ обратил внимание на конкуренцию, в которую Запад вступает с Россией, пытаясь ограничить влияние страны в Центральноазиатском регионе.

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова рассказал, с чем, по его мнению, связана критика в адрес Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

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"Нет предела совершенству. Но если в Киргизии распространяются мнения о том, что надо что-то менять (в ЕАЭС), я не исключаю, что это отражения соревновательного процесса, отражения конкуренции за Центральную Азию, в которую активно вступили наши западные коллеги. Мы считаем, что такая конкуренция контрпродуктивна, гораздо лучше сотрудничать, чтобы помогать центральноазиатским странам", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 14 апреля состоялась виртуальная встреча Высшего евразийского экономического совета. Главы государств обсудили совместные меры реагирования на ситуацию, связанную с распространением коронавируса COVID-19. 

В итоговом заявлении лидеры стран ЕАЭС, в частности, призвали все государства прекратить вооруженные конфликты, торговые войны и односторонние санкции.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Беларусь. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.

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Теги:
Запад, политика, Сергей Лавров, Россия, ЕАЭС



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