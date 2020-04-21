Сергей Лавров ответил на критику в адрес ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова рассказал, с чем, по его мнению, связана критика в адрес Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, 14 апреля состоялась виртуальная встреча Высшего евразийского экономического совета. Главы государств обсудили совместные меры реагирования на ситуацию, связанную с распространением коронавируса COVID-19.
В итоговом заявлении лидеры стран ЕАЭС, в частности, призвали все государства прекратить вооруженные конфликты, торговые войны и односторонние санкции.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Беларусь. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.