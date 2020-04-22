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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с визитом

Главы Узбекистана и Турции поздравили друг друга с началом месяца Рамадан

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200422/13979225/Glavy-Uzbekistana-i-Turtsii-pozdravili-drug-druga-s-nachalom-mesyatsa-Ramadan.html

Лидеры стран также обсудили вопросы, связанные с тесным сотрудничеством в борьбе с пандемией COVID-19.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись искренними поздравлениями в связи с началом священного для всего мусульманского мира месяца Рамадан.

Соборная мечеть в Заамине
Sputnik
Месяц Рамадан начнется 24 апреля — постановление президента Узбекистана

Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Президенты в ходе телефонного разговора выразили друг другу и братским народам обеих стран пожелания здоровья, благополучия и процветания.

Мирзиёев также поздравил своего коллегу и весь турецкий народ с предстоящим Днем национального суверенитета и детей – государственным праздником, который широко отмечается в Турции.

Между тем лидеры стран обсудили и насущные вопросы, касаемые тесного сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, ставшей глобальным вызовом для всего мира. 

Стороны поддержали меры, которые проводятся в Узбекистане и Турции с целью противодействия угрозе распространения инфекции и  недопущения рисков негативного воздействия пандемии на экономику и социально-экономические реформы.

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Кроме того, Мирзиёев и Эрдоган остановились на итогах внеочередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который прошел 10 апреля.

Отмечается, что на днях состоится серия онлайн-встреч глав министерств здравоохранения и транспорта стран Тюркского совета для обмена опытом и координации проводимой работы. 

Президент Шавкат Мирзиёев принял участие во внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Пресс-служба президента Узбекистана
Cаммит Тюркского совета: какие меры борьбы с COVID-19 предложил Шавкат Мирзиёев

Президенты Узбекистана и Турции также остановились на повестке двусторонних отношений.

Отмечена важность своевременной реализации принятых решений по итогам первого заседания Совета стратегического сотрудничества, прошедшего в феврале в Анкаре.

Главы государств подчеркнули необходимость принятия на уровне правительств опережающих мер для сохранения динамики роста объемов взаимной торговли, поддержки и ускорения инвестиционных проектов в различных отраслях с участием ведущих компаний и предприятий двух стран.

Узбекистан и Турция договорились регулярно проводить двусторонние консультации сопредседателей совместной Межправительственной комиссии, глав уполномоченных министерств и ведомств обоих государств.

Теги:
Узбекистан, Турция, коронавирус, политика, Рамадан, Реджеп Тайип Эрдоган, Шавкат Мирзиёев



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