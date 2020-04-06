Очередной контейнерный поезд отправился из Узбекистана в Турцию

Нынешняя поставка включает в себя кабельную продукцию и предназначается для строительства линий электропередач в Киргизии.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" продолжает расширять географию грузоперевозок. Специалисты компании работают над открытием новых транзитных коридоров и налаживанием международных мультимодальных перевозок.

Главная цель, подчеркивают в пресс-службе железнодорожного перевозчика, это поддержка предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, к примеру, перевозкой экспортно-импортных грузов Узбекистана в другие страны.

Сегодня из Узбекистана отправился в рейс очередной контейнерный железнодорожный караван в Турцию. Следует отметить, что первая партия груза из 90 контейнеров проследовала до пограничной с Казахстаном станции за 45 часов, а до казахстанского порта Актау доставлена за трое суток.

Между тем, сейчас в пути находится экспортный груз, следующий из Турции в Киргизию, транзитом через Узбекистан.

Нынешняя поставка включает в себя кабельную продукцию и предназначается для строительства линий электропередач в Киргизии.

Напомним, что Республиканская специальная комиссия ввела режим полной приостановки транспортного сообщения Узбекистана с другими странами из-за коронавируса.

Эксперт о причинах запрета экспорта ряда продуктов из ЕАЭС >>

В Минтрансе сообщили, что пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям будут приостановлены. Однако это ограничение не распространяется на грузовые перевозки.