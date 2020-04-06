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Очередной контейнерный поезд отправился из Узбекистана в Турцию

Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200406/13863031/Ocherednoy-konteynernyy-poezd-otpravilsya-iz-Uzbekistana-v-Turtsiyu.html

Нынешняя поставка включает в себя кабельную продукцию и предназначается для строительства линий электропередач в Киргизии.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" продолжает расширять географию грузоперевозок. Специалисты компании работают над открытием новых транзитных коридоров и налаживанием международных мультимодальных перевозок.

Тепловоз с грузовыми вагонами
© Sputnik / Александр Кондратюк
Узбекистан усовершенствует процедуру экспорта товаров по железной дороге

Главная цель, подчеркивают в пресс-службе железнодорожного перевозчика, это поддержка предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, к примеру, перевозкой экспортно-импортных грузов Узбекистана в другие страны.

Сегодня из Узбекистана отправился в рейс очередной контейнерный железнодорожный караван в Турцию. Следует отметить, что первая партия груза из 90 контейнеров проследовала до пограничной с Казахстаном станции за 45 часов, а до казахстанского порта Актау доставлена за трое суток.

Между тем, сейчас в пути находится экспортный груз, следующий из Турции в Киргизию, транзитом через Узбекистан.

Нынешняя поставка включает в себя кабельную продукцию и предназначается для строительства линий электропередач в Киргизии.

Напомним, что Республиканская специальная комиссия ввела режим полной приостановки транспортного сообщения Узбекистана с другими странами из-за коронавируса.

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В Минтрансе сообщили, что пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям будут приостановлены. Однако это ограничение не распространяется на грузовые перевозки.

Теги:
Экспорт, Узбекистан, Турция, Поезд, Узбекистон темир йуллари



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