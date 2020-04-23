В Министерстве иностранных дел Узбекистана — новое назначение

Глава государства Шавкат Мирзиёев 21 апреля подписал постановление о назначении Эркина Хамраева на должность замглавы МИД.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. На должность заместителя главы Министерства иностранных дел Узбекистана назначен Эркин Жалилович Хамраев. Текст соответствующего постановления президента представлен на сайте внешнеполитического ведомства.

"Назначить Эркина Жалиловича Хамраева на должность заместителя министра иностранных дел Республики Узбекистан", — говорится в публикации.

До этого назначения Хамраев занимал пост заместителя председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине республики.

Также он был генеральным консулом Узбекистана во Франкфурте-на-Майне (Германия).

Ранее сообщалось, что первым заместителем министра культуры Узбекистана назначен Жамол Насиров, который до этого работал заместителем хокима Бухарской области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работы.