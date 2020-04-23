21:47 23 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
м

В Министерстве иностранных дел Узбекистана — новое назначение

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (354)
156 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200423/13988771/V-Ministerstve-inostrannykh-del-Uzbekistana--novoe-naznachenie.html

Глава государства Шавкат Мирзиёев 21 апреля подписал постановление о назначении Эркина Хамраева на должность замглавы МИД.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. На должность заместителя главы Министерства иностранных дел Узбекистана назначен Эркин Жалилович Хамраев. Текст соответствующего постановления президента представлен на сайте внешнеполитического ведомства.

"Назначить Эркина Жалиловича Хамраева на должность заместителя министра иностранных дел Республики Узбекистан", — говорится в публикации.

До этого назначения Хамраев занимал пост заместителя председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине республики.

Также он был генеральным консулом Узбекистана во Франкфурте-на-Майне (Германия).

Ранее сообщалось, что первым заместителем министра культуры Узбекистана назначен Жамол Насиров, который до этого работал заместителем хокима Бухарской области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работы.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (354)
Теги:
Узбекистан, кадровые перестановки, МИД Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мемориал Ода стойкости в память о жительнице Узбекистана Зульфии Зокировой, потерявшей на войне пятерых сыновей, и ее овдовевших невестках.
Память на века: как выглядит Парк Победы в Ташкенте — эксклюзивные фото
Как строится инфекционная больница в Ташкентской области
Скоростная стройка: видео возведения инфекционной больницы в Ташкентской области
Чирчикский машиностроительный завод в годы войны
Отбомбили и отпахали: фронтовая летопись Чирчикского завода

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться