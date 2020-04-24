Казахстан поддержал инициативу Ташкента о проведении видеоконференции СМИД СНГ

Министры иностранных дел Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы предстоящих в мае 2020 года встреч в рамках председательства РУз в СНГ.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Казахстан поддерживает инициативу Узбекистана, председательствующего в СНГ, о проведении видеоконференции Совета министром иностранных дел Содружества.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства Казахстана, об этом глава МИД республики Мухтар Тлеуберди сообщил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

"В ходе беседы обсуждены вопросы предстоящих в мае 2020 года встреч в рамках председательства Узбекистана в СНГ. В этом ключе Казахстан поддержал инициативу Узбекистана по проведению видеоконференции СМИД СНГ", — говорится в публикации.

В ходе разговора была отмечена важность координации усилий по минимизации негативных последствий пандемии на экономики двух стран, в том числе необходимость сохранения высоких темпов торгово-экономического сотрудничества и беспрепятственного транзита грузовых автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки.

Стороны отдельно рассмотрели подготовку мероприятий на высшем и высоком уровнях.

"Подтвержден обоюдный настрой Нур-Султана и Ташкента на поддержание высокого уровня политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", — заключается в пресс-релизе.

В январе МИД Узбекистана сообщал, что очередное заседание СМИД СНГ состоится 3 апреля в Алма-Ате. В повестку дня должны были войти вопросы сотрудничества в сфере туризма, культуры, безопасности, охраны внешних границ.