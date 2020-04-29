Мобильные операторы выделят средства на развитие "Электронного правительства"

Доля цифровой экономики в ВВП увеличится в два раза к 2023 году. Подробности читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. Мобильные операторы Узбекистана выделят средства на развитие "Электронного правительства", сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства", подписанным 28 апреля.

Согласно документу, доля цифровой экономики в ВВП увеличится в два раза к 2023 году, в том числе за счет внедрения комплекса инфосистем в управление производством, программных продуктов ведения финансово-экономической отчетности, а также автоматизации технологических процессов.

В течение двух лет все образовательные учреждения в регионах должны быть подключены к Интернету, повысится доступность телекоммуникационных услуг для сельского населения.

Предусматривается довести долю электронных услуг 2022 года до 60%, развивать "цифровое предпринимательство" путем создания новых программных продуктов и технологических площадок.

К 2023 году объем экспорта таких услуг планируется довести до 100 миллионов долларов. Фонд развития информационно-коммуникационных услуг откроет специальный расчетный счет для финансирования проектов электронного правительства и цифровой экономики.

На этот счет будут направляться:

- 35% от сумм платы за использование абонентского номера, уплачиваемой юридическими лицами-операторами мобильной связи (до ее распределения);

- 11,25% средств, получаемых от госпошлин, сборов и других платежей за оказание госуслуг через Единый портал интерактивных госуслуг;

- 0,5% средств от госпошлин и платежей за госуслуги, поступающих через биллинговую систему.

Госдоля ООО UZINFOCOM будет передана безвозмездно Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций, которое назначено уполномоченным органом в сфере внедрения цифровой экономики и электронного правительства. А полномочия по внедрению криптоактивов и технологии блокчейн сохранены за Национальным агентством проектного управления.

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В рамках проекта "Пять инициатив" до 2022 года во всех регионах страны намечено открыть центры обучения цифровым знаниям. В структуре Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций будет образовано два новых центра – Центр управления проектами электронного правительства и Центр исследований цифровой экономики. Также вводится новая должность заместителя министра, ответственного за вопросы ускоренной цифровизации аграрной сферы.